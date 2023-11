Doktersdates met Edwina Doting uit Haren

Nieuws:

Redactie

Vorige week vonden Doktersdates plaats op basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe tijdens de wereldwijde week tegen antibioticaresistentie. De Harense Edwina Doting is bij dit project betrokken.

Dr. Edwina Doting, arts-microbioloog en voorzitter van het UMCG antibioticateam in Groningen ging vorige week op doktersdate naar basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe. Haar dates vallen in de wereldwijde week tegen antibioticaresistentie, ook wel de stille pandemie genoemd. In Haren ging zij naar de Sint Nicolaasschool.

De Doktersdates in een notendop

Dokterdates is een bestaand concept en is simpel: kinderen vragen artsen de ‘doktersjas van het lijf’ over hun werk. De Doktersdates duren maximaal een uur. Vaak iets korter, soms iets langer. Dat hangt van de dynamiek af en van het aantal vragen.

Dokter Doting on tour

Doting ging op verschillende basisscholen in de drie Noordelijke provinciën vertellen over antibioticaresistentie en vragen van leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 beantwoorden.

Iedere leerling en hun leerkracht krijgen ter inspiratie voorafgaand aan de doktersdate een Suske en Wiske, die over bacteriën, virussen en antibiotica gaat.

Bacteriën en schimmels bekijken

Tijdens de Dokterdate kunnen de leerlingen ook naar bacteriën en schimmels kijken door een microscoop, die Edwina meeneemt uit het UMCG.

Het doel van deze doktersdates is kinderen kennis te laten maken met de onzichtbare wereld van micro-organismen en de gevaren van het onjuist gebruik van antibiotica. ‘The more you use it, the more you lose it’. Deze doktersdates worden gefinancierd vanuit het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland en zijn tot stand gekomen in samenwerking met de GGD Groningen, Friesland en Drenthe.