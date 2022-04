Doorgeefwinkel Haren gesloten, het was een mooi avontuur

Door: Redactie

Onlangs eindigde het avontuur van Nina Keun uit Haren; haar Doorgeefwinkel is na vier jaar definitief gesloten. Het heeft haar veel energie gekost, maar ook veel geluksmomenten opgeleverd. Ze vindt het jammer dat ze van de gemeente geen kans kreeg om de succesformule voort te zetten.

Het concept van haar winkel was helder: gebruikte spullen werden ingebracht en de opbrengst uit de verkoop ging naar goede doelen, vaak in eigen dorp. Ze wilde het geen ‘gewone’ kringloopwinkel noemen. Ze kon zich in 2018 vestigen in de voormalige lerarenkamer van OBS de Linde aan de Hertenlaan en later verhuisde ze naar twee lokalen in hetzelfde gebouw. De winkel liep in alle opzichten goed en Nina Keun kon geld overmaken naar o.a. Voedselbos Glimmen, Open Kas Biotoop, Stichting Ouderenvervoer Haren en De Zonnehof (beleeftuin).

Bedankt

“Mijn drijfveer? Mensen blij maken”, blikt Nina terug. Als ze beschrijft hoe haar project aan zijn eind kwam klinkt wrevel in haar stem. “De gemeente heeft op geen enkele manier willen meewerken aan het vinden van een andere locatie. Ik kon niet langer in de school blijven, omdat die weer gebruikt gaat worden. Ik kreeg te horen dat ik er op 25 maart uit moest en daar zat geen enkele rek meer in. Men zei: succes met het vinden van een nieuwe plek.” Nina vindt dat dit project een ‘verbinder’ in Haren is en wel een beetje meer support van de gemeente had mogen hebben. Ze besloot de handdoek in de ring te gooien. Het was dag en nacht werken, naast haar baan, en ze is nu doodmoe. Maar het avontuur had ze niet willen missen. Via de krant bedankt zij alle vrijwilligers en mensen die spullen hebben ingebracht.

foto: Nina Keun met enkele van haar trouwste vrijwilligers