Dorpsraad Haren ontwikkelt zich verder

Op initiatief van Rolf Smit uit Haren is enkele maanden geleden Dorpsraad Haren opgericht. Dat is een groep mensen die zich als gesprekspartners aanbiedt aan de gemeente en invloed wil uitoefenen op beleid in Haren. Een mooie nieuwe loot aan de boom van de lokale democratie. Rolf Smit praat ons bij over de ontwikkelingen.



Door Rolf Smit

“We hebben met de gemeente gesproken. In dat gesprek heeft de gemeente aangegeven dat ze blij zijn met ons initiatief. Verder heeft de gemeente toegezegd dat de

Dorpsraad Haren subsidie ontvangt, zodat we ook echt zaken op kunnen pakken. Verder heeft een kerngroep van inwoners een vergadering voorbereid waarin we

de inwoners van Haren (ongeveer 25 mensen waren aanwezig) de plannen hebben

voorgelegd. Zo hebben we laten zien wat het aandachtsgebied van de Dorpsraad Haren is, en dan gaat het om dorpsgrenzen zoals ze in de oude gemeente Haren golden. Verder hebben we het met name gehad over de manier waarop we ons willen organiseren. Er zijn twee organisatievormen aan bod geweest: een vereniging en een stichting. Het kernteam heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor een stichting. In de voorbereidingen heeft het kernteam namelijk beschreven dat zij een daadkrachtige en actieve dorpsraad voor ogen hebben, waarin bureaucratie vermeden moet worden, zodat we adequaat kunnen reageren. Na een gesprek met de aanwezigen is er besloten dat de Dorpsraad Haren wordt

opgericht als een stichting. De Dorpsraad Haren zal gaan bestaan uit een dagelijks bestuur en raad van advies/toezicht. De echte vorm bepalen we

in overleg met de notaris/advocaat.”