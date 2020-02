Een bord met stof tot nadenken: “Ik luister…”

Door: Redactie

Bij de spoorwegovergang Oude Middelhorst in Haren is onlangs een bord geplaatst, waarmee mensen met plannen voor zelfdoding op andere gedachten gebracht moeten worden. “Ik luister”, is de boodschap.

Het is confronterend en indrukwekkend tegelijk, want op deze plaats (en andere plekken in Haren) maken geregeld mensen een eind aan hun leven door voor een rijdende trein te stappen. Machinisten van treinen maken het een paar keer in hun carrière mee, ook bijna-zelfdodingen trouwens. In die gevallen springen mensen net op tijd weer aan de kant, maar de schrik in de cabine is er niet minder om.

De makers van de campagne

De borden zijn in Haren pas onlangs geplaatst, waarschijnlijk omdat zich hier regelmatig incidenten hebben voorgedaan. De ‘Ik luister’- campagne loopt echter al jaren. Het communicatiebureau O-Utrecht is de bedenker. Over de afwegingen die men maakte zegt men: “Welke boodschap komt aan? Hoe raken we precies de juist snaar? Hoe zorgen we ervoor dat we andere reizigers niet afschrikken? Welke middelen zetten we in? Al snel trokken we de conclusie dat we vooral moesten focussen op locaties langs het spoor. Niet via open media communiceren, maar heel erg gericht op de plekken waar deze mensen blijkbaar vaak komen. Er blijkt zelfs een lijst van hotspots te bestaan. Uit de verhalen bleek dat mensen vooral denken dat hun problemen te groot zijn geworden, dat niemand ze meer begrijpt. En dat als ze er al over praten, anderen meteen met oordelen of oplossingen komen. Het kwam steeds terug, dat het draait om luisteren. We wilden daarom een persoonlijk en intieme boodschap ontwikkelen, een die dichtbij mensen komt die letterlijk misschien wel staan voor een laatste stap. Zo zijn we gekomen op ‘Ik luister…’.” Over het ontwerp van de borden vertelt men: “We hebben de borden bewust ‘leeg’ gehouden qua opmaak, met veel wit en een koptekst in een ‘handgeschreven’ font. Je zou het een terughoudend ontwerp kunnen noemen, de drempel om te bellen moet zo laag mogelijk zijn. De borden zijn geplaatst door heel Nederland op specifieke risicolocaties langs het spoor, bij overgangen en op stations.”

Heeft u soms de behoefte om een eind aan uw leven te maken? Bel 0900-0113.

Zie: www.o-utrecht.nl