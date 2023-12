Een magisch kerstfeest in het Clockhuys; 15 december

Door: Redactie

Drie jonge vrienden komen samen met kerst. Pablo Picasso, Johann Sebastiaan Bach en Charles Dickens. Alle drie hebben ze een uitzonderlijk talent. Pablo houdt van schilderen, Johann van muziek en Charles van verhalen schrijven.

Ze ontmoeten elkaar in een prachtig historisch pand in het sprookjesachtige Haren. Het Clockhuys heet dit gebouw. In dit gebouw kunnen ze alle drie hun passie en fantasie de vrije loop laten. Pablo vliegt meteen het beeldende kunst lokaal in, pakt een kwast en schildert een kersttafereel.

Charles rent naar de bibliotheek en begint met lezen. Na verschillende boeken te hebben gelezen gaat hij zelf aan de slag, een kerstverhaal schrijven in de Dickensroom. Het voelt als thuis.

Bach luistert naar alle klanken in het Clockhuys. Hij hoort een viool, trompetten, drums, accordeon, klarinetten, dwarsfluiten en nog veel meer. Met deze instrumenten kan ik vast een mooi muziekstuk schrijven voor kerst denkt Johann en hij gaat meteen aan de slag.

Later op de dag komen de drie jonge vrienden bij elkaar en vertellen hun grote avonturen in het Clockhuys. Wat kun je veel doen in dit mooie pand! Ze zijn verwonderd over alle vakgebieden. Charles heeft een idee! Als we mijn verhaal gebruiken, de muziek van Johann en het kunstwerk van Pablo gebruiken als decor, maken we een theaterstuk. Ze rennen naar het theaterlokaal en voeren een magisch kerst toneelstuk met elkaar op.

Uitgeput maar voldaan drinken ze een warme chocomelk met slagroom aan de bar en ze zijn het met elkaar eens: Het Clockhuys is dé plek om samen te komen, er is voor iedereen van jong tot oud iets te doen.

Wilt u net zo’n avontuur beleven als Pablo, Johann en Charles? Kom dan 15 december tussen 16:00u-20:00u naar het Clockhuys voor uw magisch kerstfeest!