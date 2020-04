Een zwart gat in je herinnering is moeilijk te accepteren

Nieuws:

Door: Redactie

Met een klap moet Nella Houtman (65) op 4 februari rond 8.00 uur op het asfalt van de Oosterweg zijn terechtgekomen. Ze herinnert zich slechts fragmentjes van de rit tussen haar woonplaats Noordlaren en de plek waar het gebeurde: Driesprong Oosterweg en pad naar Harens Lyceum.

Het eerste wat zij zich weer herinnert is het ontwaken in de ambulance. Nella: “We waren bijna bij het Martini Ziekenhuis. Mijn eerste vraag was: ‘Wat is er gebeurd?’ Het antwoord: ‘Eenzijdig ongeval’. Maar waardoor ben ik dan gevallen? Die onwetendheid is heel moeilijk te accepteren. Wie kan mij informatie geven?”

In Haren de Krant, die van 22-24 april wordt verspreid, leest u haar relaas en een oproep om haar te mailen als u weet wat er is gebeurd. Mail aan februari4@outlook.com