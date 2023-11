Eigenaar Bloemen Mozaïek overleden

Door: Redactie

Op 28 november is Gerard Bolhuis overleden. Hij was oprichter(1998) en eigenaar van Bloemen Mozaïek in Haren.

Gerard Bolhuis was de zoon in een echte bloemenfamilie, die gelijknamige zaken runt in Groningen. Toen in 1998 de winkelstraat Brinkhorst werd opgeleverd was de komst van Gerard Bolhuis met zijn winkel zeer welkom.

De ondernemer kenmerkte zich door grote gedrevenheid en een kritisch oog voor alles wat er gebeurt in en rond een winkelcentrum. Hij had het hart op de tong. Nog onlangs vertelde hij in een interview waarom hij overtuigd lid was van de ondernemersvereniging in Haren: “omdat je samen meer kunt realiseren dan ieder voor zich”. Hij doelde concreet op evenementen in het dorp.

Zijn medewerkers in de Harense winkel duidde hij steevast aan met ’toppers’ en in een interview (2022) zei één van hen bij haar 25-jarig dienstverband dat haar werkgever haar vanaf dag 1 had betrokken bij het vak, waardoor zij kansen kreeg zich te ontwikkelen in haar werk. Gerard Bolhuis nam zijn ruimte met duidelijke meningen, maar gaf ook alle ruimte aan mensen met wie hij werkte.

In 2022 werd duidelijk hoe ziek hij was, maar niets wees erop dat hij daarin berustte. Hij werkte tijdens behandelingen gewoon door, behalve als het even echt niet kon. Hij heeft zich met hart en ziel ingezet om zijn ziekte te overwinnen, maar moest capituleren. Niets voor hem, maar onvermijdelijk.

Gerard Bolhuis werd 61 jaar. De crematieplechtigheid is zaterdag 2 december 10.00 uur bij het Crematorium in Paddepoel.