Excursie in Noordlaarderbos 10 december

Nieuws:

Door: Redactie

U kunt samen met de boswachter op pad en Noordlaarderbos ontdekken op 10 december. Tijdens deze middag krijgt u de kans om de geheimen van dit natuurgebied te ontdekken.

Noordlaarderbos

Het Noordlaarderbos, gelegen vlak onder de stad Groningen, heeft veel natuurlijke schoonheid en biodiversiteit te bieden. Tijdens deze excursie wordt u meegenomen op een interessante ontdekkingsreis door het natuurgebied. U komt meer te weten te komen over de planten en dieren die in dit unieke gebied voorkomen. De boswachter zal u meenemen langs de paden en verborgen plekken, waar u meer zult horen over de boeiende geschiedenis en de ecologie van het Noordlaarderbos.

Excursie

De boswachter kent het gebied op zijn duimpje en deelt zijn wetenswaardigheden graag met u tijdens de excursie. Het startpunt van de excursie is bij het informatiebord bij de ingang van het Noordlaarderbos ter hoogte van de Pollseweg 1 in Noordlaren. De excursie zal ongeveer 2 uur duren en aanmelden via de website is verplicht. Vergeet niet om warme kleding en stevige wandelschoenen of laarzen aan te trekken.

Aanmelden kan via de volgende link: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/vijftig-bunder/agenda/geheimen-van-het-noordlaarderbos-0#2023-12-10T14:00