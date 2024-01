Nieuws:

Door: Redactie

Met de EXPOSITIE ‘Beweging en Kleur’ laten Kamran Srush en Harry Arling een krachtig protest horen tegen alle onrecht en geweld

in de huidige wereld.

“Kunst is bedoeld om te laten zien dat het anders kan. Genietend van schoonheid, hebben we ons ook om de mensen

in die wereld te bekommeren!”

De exposities zijn te zien in ’t Clockhuys en Dorpshuis De Groenenberg te Glimmen van 9 januari tot 2 maart.