Exposities Glimmen en Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De Culturele Raad vraagt aandacht voor twee exposities. Expositie ‘Natuur in Beeld’ met beelden van Cindy Sprokel en schilderijen van Christien Sturm in ’t Clockhuys in Haren en De Groenenberg te Glimmen Adres ’t Clockhuys: Brinkhorst 3, Haren. Openingstijden: maandag- vrijdag van 9.00 – 20.00 u. en zaterdag van 10.00 – 14.00 u.

Adres Groenenberg: Markeweg 17, Glimmen . Openeningstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 10-17.00 u.

Cindy Sprokel

Van 15 mei tot 1 juli is er in ‘t Clockhuys te Haren en in De Groenenberg in Glimmen werk te zien van Cindy Sprokel en Christien Sturm. Beide kunstenaars wonen in Groningen.

Cindy Sprokel maakt een heel bijzonder soort beelden: ze bestaan vaak uit een combinatie van mens en geprepareerde vogeldelen, vleugels en poten. De basis vormt dan een menselijk figuur waaraan dierlijke uitingen toegevoegd zijn. Het lijken dus soms vogelmensen. “Mede vanwege haar geboorteplaats knipoogt ze in haar werk voortdurend naar het carnavaleske en het theatrale”, staat op haar website. Ze is namelijk geboren in Maastricht, maar heeft haar opleiding Beeldhouwen aan De Klassieke Academie in Groningen gehad.

Na de studie aan de Klassieke Academie heeft ze in 2018 het initiatief genomen tot de oprichting van het beeldhouwerscollectief ’Het Paradijs’. Dat is een samenwerkingsverband met een gezamenlijk atelier van beeldhouwers te Groningen. Ook maakt ze deel uit van de kunstenaarsgroep ‘Quasirealisten’. Ze is docent beeldhouwen en organiseert regelmatig workshops. Zie verder: https://quasirealisten.nl/kunstenaars/cindy-sprokel/



Christien Sturm

De schilderijen van Christien Sturm zijn op een heel andere manier geïnspireerd door de natuur. Ze maakt tijdens wandelingen veel foto’s die ze thuis als uitgangspunt gebruikt voor haar schilderijen, waarin de sfeer van het moment in het landschap, heel sterk naar voren komt. Bij het fotograferen let ze vooral op de compositie, het beeld moet kloppen, moet staan als een huis. Het moet vooral laten zien wat haar getroffen heeft, de sfeer, de lichtinval.De foto’s gebruikt ze als uitgangspunt, maar ze schildert ze niet na. “Het schilderij schildert zichzelf” zoals ze zegt. Het is een vorm van reageren op wat er ontstaat. Zo werkt ze ook graag in series: eenmaal bezig met een onderwerp dient het volgend beeld zich al weer aan. In haar schilderijen van olieverf of acrylverf, die ze vaak combineert met verschillende tekenmaterialen als krijt inkt of houtskool, gebruikt ze soms ook nog zand, of organische materialen en papier.

Christien is min of meer autodidact, maar is jarenlang gecoacht door verschillende kunstenaars en heeft het basisjaar aan de schildersopleiding aan de Klassieke Academie gevolgd. Zie verder www.christiensturm.nl