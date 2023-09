Nieuws:

Door: Redactie

Er zijn weer enkele boeiende exposities gaande in Haren.

Expositie ‘In Perspectief‘

met grafiek van Antje Veldstra en beelden van Hans Rikken

in ’t Clockhuys te Haren

Van 4 september tot 4 november is er in ’t Clockhuys in Haren (Brinkhorst 3) een nieuwe expositie te zien van twee noordelijke kunstenaars, Antje Veldstra en Hans Rikken, onder de titel In Perspectief.

www.antje-veldstra.nl

www.hansrikken.nl