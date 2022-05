Door: Redactie

Het meubelbedrijf Fout Hout in de Biotoop in Haren valt in de eerste plaats op door de naam. Peter van Eijsden, de man achter Fout Hout is circulair houtbewerker en maakt meubels. Tijdens de Open Dag op 22 mei (11-17 uur) laat hij zijn werk zien in wat hij noemt ‘een show met mooie meiden’.

Zie ook www.fouthout.nl