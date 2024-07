Friescheveen eind juli in de verkoop (met update)

Nieuws:

Door: Redactie

De Provincie Groningen gaat eind juli het voormalige café Friescheveen aan de Meerweg te koop zetten. Dat zegt woordvoerder Heleen Slager.

Slager: “De provincie is eigenaar van het pand, de gemeente bepaalt de bestemming. Er is een zogenaamd kavelpaspoort opgesteld, een inhoudelijke onderlegger dat we gaan gebruiken bij verkoop. Daar staat in wat de gebruiksvoorwaarden zijn. Het pand gaat eind juli in de verkoop.”

Verkoop betekent waarschijnlijk een einde aan de leegstand en verpaupering van het pand op deze toeristische route langs het Paterswoldsemeer en natuurgebied Friescheveen. Het huidige bestemming is ‘horeca’ en de gemeente moet dus bepalen of het deze bestemming gaat houden. We deden navraag bij de gemeente naar haar intenties. Zodra het antwoord binnen is, melden wij dat als update hier.

Update dinsdag: De gemeente Groningen laat weten dat het pand zijn huidige bestemming zal behouden, dat wil zeggen: bedrijfswoning en horeca.