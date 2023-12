GAE Oostindisch doof voor Glimmen?

Door: Redactie

De directie van Groningen Airport Eelde staat er gekleurd op in het dorp Glimmen, omdat men niet met de bewoners in gesprek wil over ‘burenoverlast’. Plaatselijk Belang Glimmen staat net als veel Glimmenaren allerminst negatief tegenover de luchthaven, maar is zeer teleurgesteld in de relatie met haar luidruchtige buurman. Het gist in het dorp.

Nachtvluchten

In het dorpshuis van Glimmen was op 4 december een bijeenkomst, waarbij de directie van GAE in eerste instantie aanwezig zou zijn, maar afzegde. Men zou van gedachten wisselen met mensen die last hebben van lesvliegtuigen (op loodhoudende brandstof) en die bovendien vrezen voor hun nachtrust omdat GAE van 6.00-0.00 uur open wil blijven voor commerciële (grote) toestellen. Op 2 oktober was er al zo’n bijeenkomst in een volgepakt dorpshuis en daarbij werd de directie het vuur na aan de schenen gelegd. Men vindt dit achteraf ‘geen constructieve’ manier van overleggen en wil niet meer naar Glimmen komen. Daarentegen nodigt men het dorp uit voor de reguliere inspraak die nog gaat komen en voor sessies waarin men naar vernieuwde vliegtuigen van de luchtvaartschool kan luisteren. Die zouden volgens de school over enkele jaren stiller en schoner gaan worden.



Meiltje de Groot, directeur van GAE in Glimmen op 2 oktober 2023. Een tweede bijeenkomst wilde zij met haar directie niet meer bijwonen.

Doof

Wat bewoners van het dorp in het verkeerde keelgat schiet is dat GAE Oostindisch doof lijkt te zijn: men luistert alleen naar positieve feedback en negeert de kritische geluiden en klachten. Het onafhankelijke klachtenloket TMA is hoogdrempelig en was niet meer bereid naar Glimmen te komen voor overleg, omdat GAE ook niet kwam. Hoe onafhankelijk is dat loket dan, vragen Glimmenaren zich af.

Lood

Op een animatie van 22 november liet Plaatselijk Belang de vliegbewegingen boven het dorp zien. Ieder laagvliegend toestel trekt daarbij een oranje spoor en aan het eind van die dag was Glimmen één grote oranje bal. Plaatselijk Belang zegt dat de toestellen van de luchtvaartschool niet alleen rumoerig zijn, maar ook zeer vervuilend omdat ze nog op loodhoudende brandstof vliegen. Giftig fijnstof dwarrelt dagelijks op het dorp neer, waar ook een basisschool staat. Nu het aantal lesvluchten is toegenomen van ongeveer 2000 per kwartaal (2018) naar ruim 13.000 per kwartaal (2022) maakt dit veel mensen erg zenuwachtig over hun gezondheid.

80 dB

Een tweede punt van zorg is het feit dat GAE een aanvraag gaat doen om tot middernacht en reeds vanaf 6.00 uur zware toestellen te laten landen en opstijgen. “Dat levert 80 dB op en dan zit het halve dorp rechtop in bed”, stelt Plaatselijk Belang. Dit zou (volgens het RIVM) de gezondheid schaden en ook dat maakt veel mensen argwanend en pissig.

Vals spel

Als klap op de vuurpijl gaat GAE volgens Plaatselijk Belang aan de haal met een onderzoek door bureau Kantar. Daarin staat dat de direct aanwonenden van de GAE geen bezwaar hebben tegen nachtvluchten. Echter daarbij wordt Glimmen, dat onder de aanvliegroute ligt, niet als ‘direct aanwonenden’ meegenomen. Sterker, in Glimmen is voor zover bekend niemand ondervraagd voor dat onderzoek. Marc Huiberts van de organisatie Drenthe Blijft Stil, die knokt tegen laagvliegen, ziet hierin een patroon. Hij zegt dat de overheid achter de schermen dit soort onderzoeken vaker manipuleert, zodat beslissingen schijnbaar een groot draagvlak hebben. Volgens hem is dat met dit rapport ook gebeurd. Lees verder onder de kaart.



Bij de afbeelding: Het felgroene deel is meegenomen in het onderzoek als ‘directe omgeving van GAE’. Het rode gedeelte niet. De blauwe streep is de aanvliegroute waar toestellen laag vliegen.

Plaatselijk Belang heeft inmiddels een zienswijze gestuurd aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Raadsleden van de Gemeente Tynaarlo, Commissaris van de Koning, Gedeputeerden en Leden van Provinciale Staten van Drenthe en Groningen. Hoewel die partijen afzegden voor de bijeenkomst, dienen zij op de hoogte te zijn van de grieven, vindt Plaatselijk Belang.

Pro-GAE

Los van de kritiek uit Glimmen zijn er ook veel mensen die geen last hebben van het vliegverkeer en die zich ook niet lieten horen in bijeenkomsten. Er zijn ook in Glimmen mensen die geen problemen hebben met de plannen van de luchthaven. Zij laten zich doorgaans minder horen. GAE wijst telkens op haar functie voor medische vluchten en de ontwikkeling van duurzaam en elektrisch vliegen. Ook wijst men op het economisch belang voor de regio. Lees ook een ander geluid: https://www.harendekrant.nl/nieuws/groningen-airport-eelde-vriend-en-vijand-spreken-zich-uit/