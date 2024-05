Gasleiding geraakt tijdens graafwerk glasvezel

Door: Redactie

Dinsdag om 9.00 uur rukten de hulpdiensten uit naar de Hildebrandlaan te Haren. Daar was een gasleiding geraakt tijdens graafwerk voor de aanleg van glasvezel en er is daardoor een gaslek ontstaan. Het gas kwam sissend omhoog.

De politie heeft de straat afgezet en vier woningen zijn ontruimd. Enexis is ter plaatse om het gaslek op te sporen en te dichten. De aanleg van glasvezel in Haren door KPN is in volle gang. Er wordt gegraven, maar in sommige situaties wordt ook ondergronds geboord. Of het in dit geval ging om graven of boren is niet bekend.

Foto’s: 112Groningen / Haren de Krant Sander Bolhuis