Gemeente blijft voorlopig gewoon de huurder van voormalig Nesciohotel Haren

Door: Redactie

Het voormalige Nesciohotel aan de Emmalaan is begin dit jaar overgegaan in andere handen. Dat betekent niet dat de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op korte termijn op de tocht komt te staan. Dat zeggen de nieuwe eigenaren.

In 2022 werd de gemeente de huurder om er 120 vluchtelingen uit Oekraïne te huisvesten. Die situatie bestaat nu nog. Vrij onverwacht heeft Frans Kappenburg besloten de geplande ontwikkeling van een nieuw hotel plus appartementen die nog jaren kan duren, te verkopen. Hij zegt dat hierbij zijn leeftijd (74) een rol heeft gespeeld.

En nu verder?

Een van de nieuwe eigenaren, Kristiaan Capelle van MWPO, zegt nog niet te weten wat er met het gebied zal gaan gebeuren. “We zijn bezig de mogelijkheden te inventariseren en hebben al contact gehad met omwonenden.” Volgens Capelle is het de bedoeling dat er woningen worden gebouwd en dat kunnen zowel appartementen als grondgebonden woningen zijn. Hij wil niets overhaasten en zegt: “We moeten het zorgvuldig aanpakken. Ons motto is: eerst goed, dan snel.” Het voormalige hotel blijft voorlopig in gebruik als opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.