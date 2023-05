Gemeente wil streep door Wijnloop Haren; drie fracties zijn het daar niet mee eens

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente Groningen krijgt het opnieuw aan de stok met ondernemers van Haren, zo lijkt het. Na de proefballon over de reclamebelasting, wil men nu ook een streep zetten door het event De Wijnloop Haren, waarbij publiek een glaasje wijn mag drinken bij deelnemende winkeliers. Een succesvolle formule de afgelopen jaren.

Ietje Jacobs-Setz van de VVD zegt: “De fracties van de VVD, D66 en de Stadspartij 100% van Groningen zijn hier verbaasd over en hebben vragen aan het College gesteld. Wat de indienende fracties betreft past een wijnloop uitstekend in het streven naar een levendig centrum en is het een prima manier van lokale winkeliers om op een bijzondere en unieke manier hun winkels op de kaart te zetten. Het is mogelijk voor de gemeente om een ontheffing te verlenen van de Drank- en Horecawet als er sprake is van een bijzondere gelegenheid van tijdelijk aard. Het College geeft aan dat nu Corona voorbij is er geen sprake meer is van een bijzondere gelegenheid.” Volgens Ietje Jacobs – Setz van de VVD zijn het nog steeds moeilijke tijden voor de lokale ondernemers. Activiteiten die de levendigheid en bedrijvigheid stimuleren zouden juist door het College moeten worden toegejuicht.

Tom Rustebiel (D66): “Het zou goed zijn als Groningen zich een ondernemersvriendelijke gemeente toont en initiatieven van ondernemers een warm hart toedraagt in plaats van de ondernemers te beperken”. Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen) geeft aan dat juist dit soort evenementen voor reuring, gezelligheid en levendigheid in het centrum van Haren zorgen; belangrijk voor inwoners en ondernemers.

De fracties hebben kritische vragen aan het College gesteld. Het is de tweede keer in enkele weken dat de gemeente een controversieel standpunt inneemt vanuit het perspectief van ondernemers. De aankondiging om reclamebelasting te willen heffen op reclameborden op en nabij winkels wordt door winkeliers gezien als ‘ondernemers pesten’. En voorzitter Henk Broekema van Ondernemend Haren zei al tegen deze krant dat wat hem betreft de maat vol is. Het centrum wordt op deze manier kapotgemaakt en dan heb je vanzelf geen reclameborden meer nodig.

Kort gezegd: de relatie tussen ondernemers en gemeente wordt op de proef gesteld.