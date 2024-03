Gerrit Vrieling al 40 jaar in dienst van bouwbedrijf

Door: Redactie

In deze tijd zijn langdurige dienstverbanden minder gebruikelijk dan vroeger. Gerrit Vrieling uit Haren is een voorbeeld van de oude gewoonte om bij je ‘baas’ in dienst te bklijven zolang je dat goed bevalt. Hij is deze week 40 jaar in dienst van bouwbedrijf Venema in Haren.

Vrieling werd woensdag in alle vroegte bezocht door zijn collega’s en werkgever Richard Roffel, die hem met harde muziek wekten en aan de ontbijttafel lokten. Uiteraard was er voor een gezond ontbijt gezorgd. Vrieling is in 1984 in dienst gekomen bij Venema, die toen nog aan de Rijksstraatweg in Glimmen was gevestigd. Zijn directe baas was toen Rieks Venema, die het bedrijf later heeft overgedaan aan dienst zoon Mans. Enkele jaren geleden werd Richard Roffel eigenaar. Die meldde ons het jubileum en stuurde de bijgaande foto’s.

Loyaliteit is een groot goed, daarom doen we hier graag verslag.