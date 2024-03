Gesprek op het bankje: deze maand Cor Harms

Door: Redactie

Deze maand: Cor Harms (65) voorzitter Stichting Burgemeester Boeremapark Haren. Dag Cor, welk weertype heeft invloed op jouw humeur?

Antwoord: “Met zonnig weer voel ik me prettiger. Met langdurig grijs weer heb ik minder energie. Ik was vroeger al een zomerkind, lekker buiten spelen als de zon scheen.”

Welk verjaarscadeau uit jouw kindertijd herinner je je goed?

Antwoord: (met een weemoedige glimlach) “Meccano. Ik vond het in die tijd al leuk om zelf dingen te creëren en dat kon heel goed met Lego en Meccano. Ik was ook altijd met modelbouw bezig: bootjes, treinen. Maar bij Meccano kon je creatief dingen maken zonder voorbeeld en daar houd ik van.”

Schepping of evolutie?

Antwoord: “Ik ben niet gelovig opgevoed. Evolutie. Maar ik heb geen idee hoe ik het wonder van de evolutie zou kunnen verklaren.”

Wat is er misgegaan in het hoofd van iemand die een oude dame haar bankpas en pincode aftroggelt? Antwoord: “De opvoeding. Die persoon heeft het verschil tussen goed en kwaad niet geleerd. Sommige mensen groeien op in milieus waar dit gedrag kennelijk normaal wordt gevonden. Dan kom je dus op het verkeerde pad. Helaas wordt de jeugd nu door influencers voorgespiegeld dat je gemakkelijk snel rijk kunt worden. Voor sommigen worden de verleidingen dan blijkbaar te groot. Ik kom uit een nest waar hard werd gewerkt voor geld. Snel rijk worden is nooit mijn doel geweest.”

Als op jouw grafsteen jouw levensmotto zou komen te staan, wat is dan de tekst in één zin? Antwoord: “Hier op het bankje mijn levensmotto bedenken, dat lukt me niet.”

Ik heb hier het telefoonnummer van Bibi Netanyahu. Je mag een minuut met hem bellen. Wat bespreek je? Antwoord: “Stop ermee!” Wat Israel in de Gaza-strook doet is buitenproportioneel.

Over welk onderwerp weet jij veel? Antwoord: “Ik heb een brede interesse, maar volg de laatst jaren met belangstelling de geopolitiek en weet er intussen wel iets van. China is slinks bezig een wereldmacht te worden en dat is het eigenlijk al. Rusland wil macht met repressie en geweld afdwingen en Amerika is intern verdeeld en is straks niet meer de politieagent van de wereld. Die ontwikkelingen vind ik zorgelijk voor de vrije wereld. Verder weet ik beroepshalve veel van volkshuisvesting. Ik werk als adviseur wonen bij de gemeente Assen.””

Welk boek of welke muziek zou je me willen aanbevelen?

Antwoord: “Het nummer ‘Fix You’ van Coldplay. Dit nummer kreeg een extra lading toen mijn vrouw vorig jaar eenzijdig verlamd raakte na een herseninfarct. Dat was, en is nog steeds, een moeilijke periode voor ons. Ik heb haar in het ziekenhuis via Whatsapp dit nummer gestuurd. De tekst gaat over herstellen, beter worden, na een zwaar verlies. Ze was erdoor geroerd.”

Dank je Cor. Succes met jullie acties in het Boeremapark.

foto: Yvonne Flikkema-Arents