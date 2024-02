Gesprek op het bankje -Deze maand met Steff Benes (38), jongerenwerker in Haren

Door: Redactie

Hallo Steff, kun jij je inleven in de situatie van oude mensen, die niet meer alles kunnen? Antwoord: “Het beeld dat ik daarbij heb: eenzaam. Mensen hebben soms geen netwerk meer en kijken uit naar bezoek. Ik hoop dat ik tegen die tijd nog wél een netwerk heb zodat ik niet eenzaam word.”

Wat hebben de social media ons voor positiefs gebracht? Antwoord: “In mijn werk erg veel. Jongeren vinden het soms gemakkelijker om online iets met mij te delen. Dat doen ze vaak en ik word door hen online wel vertrouwd. Ik mag in hun Snapchat-groepen en Insta. Als de socials er niet waren, zou het contact veel afstandelijker zijn.”

Neem eens een heel goede vriend of vriendin in gedachten: wat heeft hij/zij jou voor goeds gebracht in je leven? Antwoord: “Die vriend is de enige die mij echt een spiegel kan voorhouden. Hij durft me alles te zeggen en dat vind ik heel goed.”

Wat heeft jouw voorkeur: begraven worden of gecremeerd? Antwoord: “Ik kies voor cremeren, omdat het een echte afsluiting is. Ik moet er niet aan denken nog tijden in een koud graf onder de grond te liggen. Ik denk dat mijn nabestaanden dat ook geen prettige gedachte vinden.”

Wordt een crimineel slecht geboren of slecht gemaakt? Antwoord: “Een mens komt niet slecht ter wereld, maar vanaf het eerste moment is er de invloed van ouders, de gezinssituatie. En later: invloed van vrienden. Waar je wieg staat bepaalt volgens mij of iemand de goede of verkeerde kant opgaat.”

Gedachtenoefening: als ik zeg ‘mooi liedje’, welke titel schiet dan als eerste in je gedachten? Antwoord: “Bryan Adams met ‘I will always be right there’. Een veelzeggend liedje dat op mijn huwelijk is gedraaid. Iemand die er altijd voor je is, daar gaat het om.”

We willen graag begripvol zijn, maar voor welk gedrag kun jij nul begrip opbrengen? Antwoord: “Onrecht. Als iemand wordt gepest of vernederd sta ik op en spreek de pester aan. Daar kan ik niet tegen. Mijn partner is vroeger ernstig gepest en ik zie welke sporen dat bij hem heeft achtergelaten.”

Heb je nog een mooi laatste woord? Antwoord: “Ik hoop dat mensen gewoon aardig tegen elkaar zijn en zich niet laten leiden door de waan van de dag met veel ellende in de wereld. Ik streef ernaar om iedere dag wel iemand blij te maken en als we dat allemaal zouden doen, was de wereld beter dan die nu is.” Dank je Steff.

foto: Wenke, Bloemenmozaïek