Gesprek op het bankje met: Willemijn Kemp, Sociale Brigade Haren

Door: Redactie

Gesprek op het bankje naast de Dorpskerk

Deze maand: Willemijn Kemp (45), bekend van Sociale Brigade voor Oekraïne.

Dag Willemijn. Voel jij je net zo begaan met Russische soldaten die sneuvelen als met Oekraëiense?

Antwoord: “Als ze daar niet willen zijn, omdat ze als kanonnenvoer worden ingezet, heb ik met hen te doen. Maar als ze vol overtuiging zijn gegaan voor Poetin en de oorlogsmisdaden, dan heb ik er minder moeite mee.”

Doe jij dingen die heel dicht bij jezelf staan of lukt dat niet altijd?

Antwoord: “Zo veel mogelijk. Mijn vader was predikant in Helpman en ik zag altijd een verschil tussen hem als predikant en als vader thuis. Ik nam mij daarom voor altijd mezelf te zijn.”

Op welk aspect van onze samenleving ben jij trots?

Antwoord: “Op de gastvrijheid en dat je hier jezelf mag zijn. Ons respect voor de universele rechten van de mens. Die waarde moeten we hoog houden, maar ik maak me er wel wat zorgen over, omdat die tegenwoordig onder druk staat.”

Tegen welke persoon uit je jeugd zou je willen zeggen: sorry?

Antwoord: “Tegen mijn ouders. Ze zijn gescheiden toen ik jong was, maar na een tijdje wilde mijn vader weer bij ons komen wonen. Ik heb het hem toen erg moeilijk gemaakt. Tegen beiden zou ik wel sorry willen zeggen.”

In welke Harense straat zou je het liefst wonen?

Antwoord: “Ik zou geen straat kunnen noemen, maar in een klein woonboerderijtje zou ik me wel thuis voelen.”

Vertrouw jij de burgemeester van Groningen?

Antwoord: “Ja. Ik las laatst een interview met hem over het asielvraagstuk en dat was een eerlijk en open verhaal. Ik kreeg daar een goed gevoel bij.”



Als jij ooit een dierbaar voorwerp mocht meenemen in je kist, wat zou het zijn?

Antwoord: “Even goed nadenken. Ik denk het kruisje dat ik van een Palestijnse jongen kreeg toen ik tijdens een wereldreis in Jeruzalem was. Ik was twintig. Hij zei dat het kruisje me zou beschermen. Kort daarna braken er gevechten uit en ik weet niet of hij die heeft overleefd. Het kruisje is me dierbaar.”



Wat is jouw guilty pleasure op het gebied van muziek, tv of boeken?

Antwoord: “Kijken naar shows van Got Talent, of The Voice. Ik vind het mooi hoe onbekende artiesten daar blijken pareltjes te zijn. Soms krijg ik er tranen van in mijn ogen.”

Dank je Willemien, fijne dag verder!