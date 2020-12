Gesprekken op het bankje

Door: Redactie

Deze maand: Erik Hartlief (48), werkzaam voor gemeente Groningen en brandweerman in Haren.

(foto is gemaakt door Yvonne Flikkema)

Hallo Erik, ben je nu onderweg? Als het leven een reis is…wat is dan de reisbestemming? Antwoord: “De uiteindelijke bestemming weten we allemaal en ik hoop dat ik tegen die tijd kan terugkijken op een leven waarin ik een bijdrage heb geleverd aan de wereld. Dat ik mij ver heb gehouden van oorlogen en ruzies.”

Welk speelgoed uit je jeugd heb je bewaard en waarom? Antwoord: “Dan denk ik vooral aan mijn gele emmer met Lego. Ik speelde veel met Lego. Dat is goed voor de geest, omdat het je denken activeert. Bij Playmobil is het autootje al klaar, maar bij Lego moet je het nog maken. Mijn kinderen speelden ook met Lego. En ik heb nog wel wat boerderijspulletjes van vroeger. Ik creëerde als kind grote boerderijen met dieren, trekkers en hooiwagens.”

Waarom in de brandweerzorg in ons land nog afhankelijk van vrijwilligers, die slechts een zakcentje bijverdienen? Antwoord: “In landelijk gebied zijn er te weinig uitrukken om het betaalbaar te houden. Maar het woord vrijwilligers moet ik nog even toelichten. Bij de brandweer ga je vrijwillig, maar het is beslist niet vrijblijvend.”

Wat is voor jou een terugkerende ergernis? Antwoord: “Oeverloze discussies die doorschieten, zoals vaak gebeurt zodra het met b.v. racisme te maken heeft. Dan worden discussies gevoerd op basis van verkeerde informatie, die door dubieuze influencers wordt verspreid. En dat leidt weer tot verkeerde beleidsbeslissingen. Daar erger ik me aan.”

Bij welk bedrijf in Haren ben je vaste klant en waarom? Antwoord: “Kluswijs. Lekker laagdrempelig en dorps. Ruilen zonder bon als je er vaste klant bent. En ze zijn klantvriendelijk.”

Als jij een loflied mocht schrijven voor soldaten van het Leger des Heils, wat zou de titel worden? Antwoord: “Dan zeg ik: ‘Tomeloze inzet’. Majoor Bosshardt vond ik een geweldig mens. Het Leger des Heils is heel groot en begint daar, waar de samenleving het laat liggen. En dat gebeurt nogal eens: het is toch erg dat er voedselbanken nodig zijn in dit land?”

Ik kom nog even op de levensreis terug: beleef jij een aangename reis door het leven of een reis met hindernissen? Antwoord: “Ik heb over het algemeen een heel prettig leven en de hindernissen die ik daarin tegenkom kan ik tot nu toe wel aan.”

Als ik jou het nummer van van Mark Rutte zou geven, welk bericht zou je hem dan vandaag What’s Appen? Antwoord: “Vol lof. Laat je niet van de wijs brengen. Je staat voor wat je zegt. Mijn stem heb je!”

Dank je Erik, prettige levensreis verder.