Glasvezel in Haren, Dilgtweg als eerste aan de beurt

Nieuws:

Door: Redactie

In de gemeente Groningen is al veel glasvezel aangelegd. Vanaf volgende week wordt gestart met de aanleg hiervan in Haren. De werkzaamheden beginnen aan de Dilgtweg en Hemmenkamp. Als uw straat aan de beurt is, ontvangt u daarover bericht. De glasvezelkabels worden in de voetpaden en soms ook in het groen gelegd.

Hiervoor worden sleuven gegraven. Het herstel in de asfaltvoetpaden wordt gedaan met een zogenaamde halfverharding. Bij het maken van de keuze hiervoor is rekening gehouden met een duurzame oplossing. Halfverhard asfalt laat bijvoorbeeld water door. Ook is er rekening gehouden met het beheer en onderhoud en de toegankelijkheid van de stoepen.