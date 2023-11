Glimmen hoort GAE wel, maar GAE hoort Glimmen niet

Door: Redactie

Plaatselijk Belang Glimmen begint moedeloos te worden. Anton Reijntjes zegt namens deze vereniging dat het maar niet wil lukken om gelijkwaardig te communiceren met buurman Groningen Airport Eelde (GAE), die in zijn ogen nogal wat geluidsoverlast veroorzaakt. “Als je last van je buren hebt ga je ermee in gesprek. Dat hebben wij ook gedaan met de directie van GAE, maar het lijkt alsof we elkaars taal niet spreken. We zijn het nu zat.”

Reijntjes zet zich samen met dorpsgenoot Henk Niemeijer in om de vliegvelddirectie duidelijk te maken dat het dorp toenemende problemen heeft met twee zaken:

-geluidshinder van lesvliegtuigen (die scherp brommen) waarvan de frequentie is toegenomen van 3000 vluchten per kwartaal (2018) tot 12.000 vluchten per kwartaal (2022).

-het plan om grote toestellen te laten vliegen tussen 23.00 en 0.00 uur en reeds vanaf 6.00 uur.

Onthutsend beeld

Reijntjes zegt dat meerdere gesprekken en een drukbezochte discussieavond, waar de directie van GAE aanwezig was, een onthutsend beeld van onbegrip schetsen. “Na afloop van de discussieavond in oktober gaf de directie aan deze vorm van overleg ‘niet efficiënt’ te vinden. Op een tweede uitnodiging voor 4 december gaan ze ondanks een eerste toezegging dus niet in. Dat is vreemd.” Volgens Reijntjes gaf de directie aan zich door de hoge opkomst van criticasters nogal geïntimideerd te hebben gevoeld. De directie wil nu dat Glimmen zich voegt naar de informatieavonden op de luchthaven zelf, waar geen ruimte is voor discussie met het dorp.

Glimmen genegeerd

Wat Reijntjes ook zorgen baart is dat zich (in zijn ogen) een strategie van ‘afhouden’ aftekent. Glimmen lijkt in de ban gedaan, want op de uitnodiging voor een bijeenkomst op 4 december zegde niet alleen GAE af, maar ook het intergemeentelijk overlegorgaan CRO en de onafhankelijke organisatie die klachten over GAE afhandelt. Die laatste had eerder toegezegd te komen, maar sluit zich nu aan bij de weigering van GAE. “En ook de provincies Groningen en Drenthe, die miljoenen in GAE hebben gestoken, hebben geen tijd om met ons te komen praten”, zegt Reijntjes. De opzet van een transparant debat tussen de overlastveroorzakers en het dorp Glimmen valt nu een beetje in het water, vindt hij. “Het lijkt wel of Glimmen een besmettelijke ziekte is. Het Gallische dorpje uit Asterix en Obelix. Kijk, zo hebben we het niet gewild, we wilden het allemaal netjes en correct doen, maar de standpunten tegenover GAE beginnen zich nu wel te verharden. Ik sluit niet uit dat we straks alle middelen van zienswijzen en bezwaarschriften gaan gebruiken om de plannen van GAE te beïnvloeden.”

Bestaansrecht

Dat laatste zou Dorpsbelangen Glimmen kunnen doen wanneer GAE zijn aanvraag voor vergunningen moet indienen, uiterlijk 1 januari. In aanloop naar die vergunningen wil GAE de openingstijden van het vliegveld verruimen. Er zou dan tot middernacht en reeds vanaf 6 uur over Glimmen gevlogen kunnen worden met grote toestellen, die volgens Reijntjes 80 dB produceren. “Ik kan je verzekeren: dan zit heel Glimmen rechtop in bed.” Hij zegt het niet prettig te vinden dat de standpunten nu harder worden, want Glimmen heeft van nature een goede band met GAE en is ook erg tolerant als het gaat om het geluid van vliegtuigen. “Wij bestrijden het bestaansrecht van de luchthaven helemaal niet, zoals de vereniging Vole wél doet. Maar als GAE zo met ons omgaat, wordt de relatie er niet beter op.” Tekst gaat verder onder de foto.

Meiltje de Groot tijdens haar presentatie in Glimmen, begin oktober.

Gefopt?

Naast de concrete geluidsoverlast zit de Glimmenaren nog iets dwars. Reijntjes: “We worden door GAE een beetje voor de gek gehouden. Men zegt dat het draagvlak onder de bevolking enorm groot is om de openingstijden te verruimen. Daar zou onderzoek naar zijn gedaan door Kantar Public. Maar het vreemde is: in Glimmen is niemand bevraagd. En als je het rapport goed leest heeft men Glimmen niet aangeduid als ‘dichtbij de aanvliegroute’. We zijn gewoon buiten het onderzoek gelaten. En dan zeggen dat Glimmen niks tegen de plannen heeft? In ons dorp is daarop een online enquête gehouden met 500 respondenten en toen bleek dat 94% niet wenst dat er na 23.00 uur en voor 6.30 uur zware vliegtuigen laag over het dorp vliegen.”

Feitelijk beschuldigt Reijntjes GAE van vals spel. Dat vraagt om een reactie. Echter als we de integrale reactie van directeur Meiltje de Groot lezen (zie onder) wordt wel duidelijk hoe men op een geheel andere golflengte zit dan het dorp Glimmen. De vraag was: hoe kan het dat Glimmen in het draagvlakonderzoek niet is meegenomen? Daarop antwoordt de directie van GAE:

“Kantar Public is 1945 opgericht onder de naam NIPO. Het is een toonaangevend bedrijf op het gebied van data en analyse. Omdat de luchthaven een regionale functie heeft, is er bij het onderzoek van Kantar Public voor gekozen om de gehele regio als doelgroep mee te nemen. De opzet van het onderzoek is daar dus op afgestemd. De steekproef van 1.000 is representatief voor de regio en geeft dus ook de mening van de regio weer (en niet die van een enkel postcodegebied). Het onderzoek is uitgevoerd met een betrouwbaarheidspercentage van 95 procent.

In het Kantar rapport “Draagvlakonderzoek Groningen Airport Eelde”, staat als 1 van de conclusies: “Een ruime meerderheid van de inwoners van regio Noord-Nederland staat (zeer) positief tegenover het verruimen van de doordeweekse openingstijden (63%) en circa één op de zeven (14%) staat hier (zeer) negatief tegenover. Over het ook verruimen van de openingstijden in het weekend is een meerderheid (zeer) positief (58%). Inwoners van de directe omgeving zijn hier vaker (zeer) positief over (69%) dan inwoners van de wijde omgeving (56%).

We willen benadrukken dat de ruimere openingstijden alleen van toepassing zijn voor het passagiersverkeer en niet voor het lesverkeer. Veel van overlast in Glimmen komt doordat Glimmen onder het circuit voor lesverkeer ligt. De overlast die nu ervaren wordt, heeft geen verband met de ruimere openingstijden want dat gaat om een heel ander soort verkeer. Tegelijk moet worden opgemerkt dat het zal gaan om een zeer beperkt aantal passagiersvliegtuigen dat gebruik zal maken van de verruimde openingstijden. Op dit moment wordt een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd om te beoordelen of bij de vergunning belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden.”

Discussieavond 4 december 20.00 uur

Op 4 december om 20.00 uur is er een bijeenkomst in dorpshuis De Groenenberg, waar iedereen welkom is. Anton Reijntjes hoopt van het dorp te horen hoe men over de huidige situatie denkt. “Als blijkt dat men het erbij wil laten, stop ik direct. We doen het voor het dorp.” Er zijn in Glimmen ook mensen die helemaal geen probleem hebben met de activiteiten van GAE en ook geen last hebben van het geluid. Zij vinden dat mensen in Glimmen altijd hebben geweten dat er een luchthaven is en zich daarmee moeten verzoenen. Zij wijzen op de economische belangen, waar GAE een aanjaagfunctie heeft. Ook maken ziekenhuizen gebruik van de luchthaven (donorvluchten) en is het de standplaats van de traumaheli. Reijntjes hoopt dat mensen die blij zijn met GAE ook naar de bijeenkomst komen.