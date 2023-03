Graven zonder gevaar?

Door: Redactie

Lopen grondwerkers gevaar tijdens hun klus aan de rand van het Paterswoldsemeer in Haren, waar wordt gewerkt aan een open verbinding tussen Drentse Aa en Paterswoldsemeer? Volgens buurtbewoner Peter van der Tang wel. De Provincie vindt van niet.

Peter van der Tang zegt: “In de veengrond aan het meer liggen nog vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog, die niet zijn ontploft.” Klopt dat? Onderzoek van Arcadis uit 2019 bevestigt zijn verhaal: “Uit het onderzoek blijkt dat in een deel van het plangebied sprake is van aantoonbaar verhoogd risico op achtergebleven NGE (Niet Geëxplodeerd Explosief). Naar aanleiding van een bomafworp waarbij mogelijk een blindganger is achtergebleven, wordt het gebied aangemerkt als NGE-risicogebied.” In opdracht van de Provincie gaat het graafwerk desondanks door en dat wil Van der Tang aan de kaak stellen.

De provincie zegt dat volgens afspraak nader onderzoek is uitgevoerd en dat de experts zeggen dat er gegraven kan worden zonder onaanvaardbare risico’s. Peter van der Tang gelooft dat niet en is allerminst overtuigd. Onlangs werd een verdacht projectiel door de Explosieven Opruimingsdienst EOD onderzocht (het bleek leeg te zijn). Jan van der Mei, woordvoerder van de Provincie Groningen, zegt dat er wél nader onderzoek is gedaan: “Het gebied met verhoogd risico is onderzocht door REASeuro en in het veld door ECG (Explosive Clearance Group). Het gebied is door de experts vrijgegeven voor de werkzaamheden. Een aanvullend advies over transport over het maaiveld binnen het gebied is opgesteld door Xplosure BV in samenwerking met ECG.”

Foto: Peter van der Tang. Foto boven: een vondst in het gebied, lege huls.