Groene Ondernemers in Haren organiseren een fietstocht: 8 juni

Door: Redactie

Op zaterdag 8 juni nodigt Groene Ondernemers Haren (GOH) mensen uit voor een unieke fietstocht door het landschap van Haren tijdens Dé Boerenfietstocht. Dit evenement, dat plaatsvindt in het Unesco Global Geopark, biedt de kans om de diversiteit en streekproducten van de agrarische bedrijven in de regio te proeven en ervaren, zegt de organisatie.

Het persbericht zegt: “Stap met je kinderen, vrienden of familie op de fiets en verken ‘Bloeiend Haren’. Geniet onderweg van de gastvrijheid van lokale boeren en maak kennis met hun leven en werk tijdens bezoeken aan de geopende agrarische bedrijven, waaronder Slagerij De Buurderij, molen De Korenschoof, Melktap Noordlaren, IJsboerderij De Onnerpolder, Wilma’s Erf en Boerderijwinkel Harener Holt. Ontmoet daarnaast de samenwerkingspartners Het Groninger Landschap en BoerenNatuur Groningen West, die ook onderdeel zijn van dit prachtige initiatief.

Doe onderweg mee aan de georganiseerde quiz en maak kans op geweldige prijzen voor jong en oud, met de prijsuitreiking op zaterdag 15 juni! De fietstocht biedt keuze uit twee afstanden: een ontspannen Gezinsroute van 15 km en een Tourroute van 37 km.”

“Welke route je ook kiest, het belooft een inspirerende dag te worden voor alle deelnemers, zegt Luuk Hoenderken, voorzitter van GOH”. “De vereniging heeft voor het Harense buitengebied gezonde en innovatieve ambities op economisch vlak, en dat we deze unieke Boerenfietstocht met elkaar hebben neergezet, laat zien hoe we daar samen met iedereen van jong tot oud voor kunnen zorgen”. Wil je deelnemen? Reserveer je plekje voor maandag 3 juni via groeneondernemersharen.nl/fietsen. Deelname is gratis en je hebt keuze uit drie startlocaties.

Over GOH

Groene ondernemers Haren (GOH) is een vereniging van 14 agrarische ondernemers in de voormalig gemeente Haren. De vereniging heeft als doel de verschillende belangen op agrarisch gebied te combineren en coördineren. Landschaps- en natuurbeheer, kennisdeling, activiteiten organiseren en de streekproducten staan centraal.

