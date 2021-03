Groningen tegen Friesland in NK Tegelwippen

Door: Redactie

Op dinsdag 30 maart gaat de tweede editie van het NK Tegelwippen van start. De gemeente Groningen doet dit jaar voor het eerst mee (op de foto wethouder Glimina Chakor) en gaat de strijd aan met de gemeente Leeuwarden. Het doel: zoveel mogelijk (tuin)tegels uit de grond ‘wippen’ en verruilen voor groen.

Ook in de rest van het land gaan gemeenten de strijd met elkaar aan. Meer dan veertig gemeenten hebben zich aangemeld. In het oog springen vooral de derby’s tussen Leeuwarden en Groningen, Amsterdam en Rotterdam, Breda en Tilburg en Utrecht en Den Haag. In al deze gemeenten vervangen inwoners een deel van hun tegels door groen om zo wateroverlast te voorkomen, koelte te bieden in tijden van hitte, water vast te houden bij droogte en de leefomgeving voor insecten en dieren te verbeteren.

Wethouder Chakor daagt Leeuwarden uit

Wethouder Groen en Klimaatadaptatie Glimina Chakor gaat voorop in de strijd en daagde de gemeente Leeuwarden hoogstpersoonlijk uit met een video op Facebook. “Ik vind het een mooie actie die we goed kunnen gebruiken in Groningen. Want ondanks dat ‘groen’ onze kleur is, kan onze gemeente nog een stuk groener en koeler. Bij veel Groningers is dat besef de afgelopen hete zomers gegroeid en ik heb dan ook het volste vertrouwen dat we Leeuwarden gaan verslaan!”



Wint Groningen dit jaar de Gouden Tegel?

De gemeente die de meeste tegels per inwoner wipt wint de prestigieuze Gouden Tegel. Bewoners die meedoen en tegels wippen in hun voor- of achtertuin maken bovendien kans op een individuele prijs: elke maand wordt door een vakjury de ‘Wipper van de Maand’ uitgekozen. Al deze mensen zijn genomineerd voor de grote publieksprijs die begin oktober wordt uitgereikt.

Meedoen is eenvoudig

Vanaf 30 maart kan iedere individuele inwoner van Groningen meedoen. U hoeft zich hiervoor niet vooraf aan te melden maar kunt eenvoudig de verwijderde tegels aanmelden via www.nk-tegelwippen.nl, inclusief een foto van het resultaat als bewijsmateriaal. Deze tegels worden dan meegeteld in de tegelstand die centraal wordt bijgehouden. Hebt u geen inspiratie voor de plek waar eerder tegels lagen? Bij het inleveren van uw tegels bij Tuin in de Stad (Tarralaan 6, Groningen) of Twee “R” Recycling Groep (Gideonweg 10, Groningen) krijgt u een zakje bloemzaadjes om uw tuin mee te verfraaien.



Samen tegelwippen is leuker

U kunt ook als groep meedoen aan deze wedstrijd. Ga aan de slag met uw (sport) vereniging, buren, collega’s, dorpsbelangen etc. om je tuin, terras, of plein te onttegelen en ontvang hiervoor planttegoed van Tuin in de Stad. Kijk voor meer informatie op www.groningenklimaatbestendig.nl.

U kunt een half jaar lang meedoen aan de wedstrijd, het NK Tegelwippen loopt namelijk tot 30 september 2021.

Het NK Tegelwippen 2021 wordt gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ons Water en is een concept van activatiebureau Frank Lee en collectief Dus Wat Gaan Wij Doen.