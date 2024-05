Haren de Krant bestaat in 2025 al 30 jaar, hoe gaan we dat vieren?

Door: Sales

In juni 2025 is het 30 jaar geleden dat de eerste uitgave van Haren de Krant verscheen. We willen volgend jaar natuurlijk aandacht besteden aan dit jubileum. Maar hoe?

We hebben al wat ideeën, maar het zou leuk zijn als we ook nog wat suggesties van onze lezers mochten ontvangen. Een speciale uitgave van de krant? Een boekje met de leukste interviews op het bankje? Een interactieve puzzel? Alles is welkom. Stuur uw suggesties naar: redactie@harendekrant.nl

Alvast dank voor uw moeite.