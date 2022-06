Door: Redactie

Goed nieuws: Haren heeft weer een jeugdhonk. Je mag het ook een jeugdsoos noemen. Kinderen (10+) en jongeren hebben eindelijk weer een plek om leeftijdsgenoten te ontmoeten; buiten het zicht van hun ouders en zo hoort het ook.

De afgelopen tien jaar hebben jeugdhonken in Glimmen, Onnen en Haren de deuren moeten sluiten. Oorzaak: geen jongeren om de honken te leiden en (soms) een gespannen relatie met gemeente (Haren) en politie wegens overlast. Dat laatste speelde vooral in Glimmen. Met de opening van het jeugdhonk in Buurthuis Mellenshorst breken wellicht betere tijden aan.

Opstart

De jongerenwerkers Steff Benes en Wibrand Brontsema van WIJ Groningen zetten (met hulp van hun collega Risendly Regina) hun schouders eronder. Niet om het honk te runnen, maar om te helpen bij de opstart. “Uiteindelijk gaan de jongeren zelf het meeste doen voor dit jeugdhonk”, zegt Benes. Vrij vertaald vormen Benes en Brontsema het vliegwiel en moeten de jongeren uit Haren het verder zelf doen. Daarbij kunnen ze natuurlijk wél terugvallen op de jongerenwerkers.

Niet welkom

Benes en Brontsema hebben de afgelopen tijd hun oor te luister gelegd in Haren en veel 12-plussers aangesproken. Benes: “We kregen te horen dat ze zich op straat niet welkom voelden. Werden weggestuurd.” Brontsema: “Ze wilden graag een eigen plek, niet op straat maar binnen. Dan heb je het dus over een jeugdhonk.” De twee enthousiaste kerels hebben afspraken kunnen maken met het bestuur van het buurthuis en zo kon het nieuwe jeugdhonk in mei worden geopend.

Op dinsdag en donderdag staat de deur open; van 13.00-17.00 uur voor kinderen 10-15 jaar en van 18.00-20.30 uur voor 15-plussers. Veel structuur is er nog niet, het gaat vooral om de ontmoeting en het samenzijn. Later zullen er workshops en themamiddagen worden georganiseerd aan de hand van actuele onderwerpen zoals drugs, alcohol, sexting.

Ontwikkeling

Volgens Steff Benes werd vroeger wel gesproken over ‘probleemjongeren’, maar dat woord vinden ze bij WIJ Groningen achterhaald. Hij zegt: “We denken niet vanuit een probleem, maar vanuit het talent en de goede wil van de jongeren in Haren.” Volgens de twee is de groep bezoekers erg gevarieerd en komen ze uit alle lagen van de bevolking. Brontsema: “We hopen dat de ouders in Haren het jeugdhonk zien als een belangrijke plek in het leven van hun kinderen. Het is goed voor hun ontwikkeling om hier naartoe te gaan.”

Drijfveren

Waarom werd Wibrand Brontsema jongerenwerker? Hij zegt: “Ik hing als kind van 12 jaar veel op straat rond en werd aangesproken door een jongerenwerker. Die nodigde me uit om naar een soos te komen met wifi en leeftijdsgenoten. En er was geregeld kibbeling. Ik heb ondervonden wat dit voor een kind kan betekenen, daarom ben ik dit werk gaan doen.” Steff Benes: “Ik groeide op in de wijk rond ‘t Poortje in Groningen. Ik voetbalde met mijn vader op een veldje en vroeg hem waarom de kinderen daar achter tralies moesten spelen. Hij legde me uit wat er kan misgaan met kinderen en toen groeide mijn belangstelling voor het jongerenwerk.”