Harense ondernemers (in Zuidlaren) staan in de finale

Door heel Nederland hebben ondernemers hun liefde voor eten en vakmanschap in de strijd gegooid voor de Nationale Competitie Foodspecialiteiten 2024. Tijdens de competitie gaat Stichting Foodspecialiteiten Nederland, onderdeel van Vakcentrum, op zoek naar de allerbeste foodspecialiteitzaken van Nederland. Bij elke ondernemer wordt gelet op visie, onderscheidend vermogen, assortiment, productkennis en hygiëne. Met de competitie met ondernemers door heel Nederland is dat nogal een zware taak.

Competitie

Tijdens de competitie strijden winkels voor een titel in de volgende categorieën:

• Nederlands Beste Kaasspeciaalzaak

• Nederlands Beste Foodspecialist Buitenlandse Kaas

• Nederlands Beste Foodspecialist Charcuterie

Zuivelhoeve Zuidlaren

AnneBart en Anja Bolt uit Haren, eigenaren van Zuivelhoeve Zuidlaren, behoren sinds deze week tot de beste kaasspeciaalzaken van Nederland. De winkel is onlangs door een kritische vakjury beoordeeld en ook kregen zij bezoek van mysteryshoppers. Beide jury’s concludeerden dat Zuivelhoeve Zuidlaren doorgaat naar de finale voor de Nationale Competitie Nederlands Beste Kaasspeciaalzaak. ’Twee jaar geleden zijn we al uitgeroepen tot beste Foodspeciaalzaak Categorie Speciaalbier en nu gaan we voor het grote geheel’, aldus AnneBart en Anja Bolt.

’Vanaf nu gaan we de finaleronde in, waarin we de lat nog hoger zullen leggen voor onszelf!’ aldus AnneBart en Anja. De uitslag zal 3 juni, tijdens een feestelijke avond in Nijkerk, bekend worden gemaakt.

De winkel is gevestigd aan de Stationsweg 20a in Zuidlaren.