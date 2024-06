HarFest: voor muziekliefhebbers een droom, zomaar in Haren

Door: Redactie

Vrijdag 7 en zaterdag 8 juni stond een groot en professioneel podium op het Clockhuysplein in Haren. Op het plein zitjes en bijzondere kraampjes voor eten en drinken. Strobalen als extra zitplaatsen vlak voor het podium. Presentator Casper Slotboom had een mooie taak: hij kon namelijk een muzikaal parelsnoer aaneenrijgen. Iedere noot was raak op HarFest.

Vrijdagavond speelden lokale jeugdbands het dak eraf en het publiek leek verrast door zoveel talent. Naar verluidt hebben één of twee bands al een uitnodiging binnen om in 2025 terug te komen, maar dan op het ‘zaterdagpodium’.

Zaterdag vanaf 15.00 uur was het plein weer ‘open’ en na een korte presentatie over inspiratiebronnen van tophits barstte de eerste band van de dag, Mixed Generations, los. Dit gezelschap zette de toon voor prima muziekkwaliteit en durfde zelfs een cover van ‘Nobody’s wife’ aan, waarbij de zangeres de vocale agressie van Anouk aardig benaderde. De regenbuien en lage temperaturen hielden ook publiek thuis, maar desalniettemin werd er onder de parasols geapplaudisseerd. Druk werd het na 20.00 uur. Enerzijds omdat de lucht opentrok en anderzijds omdat er voor de avond nog een paar mooie acts stonden gepland: Joost Dijkema uit Haren en als hoogtepunt de blij-gevoel band Them Dirty Dimes. Het was 9 graden, maar door te dansen werd het publiek opgewarmd.

De organisatie was in handen van een club muziekliefhebbers met medewerking van Ondernemend Haren. Ewoud Zwarts, één van hen, zegt dat HarFest in 2025 weer zal plaatsvinden. Hopelijk met wat vriendelijker zomerweer, want als het zwoele avonden waren geweest zou het plaatje helemaal ideaal zijn geweest. Het festival heeft kwaliteit geboden en zou daar nu op moeten doorborduren.

Vrijdagavond…

Zaterdagmiddag



Mixed Generations



Them Dirty Dimes



Foto: K. Kist



Foto: K. Kist

Beeld- en geluidsfragment: