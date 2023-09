Hectiek op de A28 na brand

Door: Redactie

Zondagavond ontstond een hectische situatie op de A28 van Assen naar Groningen, ter hoogte van de afrit Haren.

Daar was een camper in brand geraakt en die brandde als een fakkel. Hulpdiensten spoedden zich naar de brand, maar veel bleef er niet over van het voertuig. Het verkeer kwam tot stilstand, de weg werd afgesloten en er ontstond een flinke file. En in die file botsten twee auto’s op elkaar. Het goede nieuws is dat een fraaie koets werd gered, die in een aanhanger achter de camper stond. Het heeft die avond nog tot na 22.30 uur geduurd voordat de weg weer geheel vrij was. Foto’s: 112Groningen/Haren de Krant.