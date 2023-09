Heeft centrum Haren meer zebrapaden nodig?

Door: Redactie

Als het aan centrummanager Daphne de Haan ligt komt er een extra zebrapad in het dorp en wel ongeveer ter hoogte van de apotheek en de schoenwinkel. De gemeente is terughoudend.

Het centrum van Haren heeft het regime van Shared Space, waar iedereen gelijkwaardig is. Daarom zijn formeel zebrapaden daar niet nodig en ook niet gewenst, vindt de gemeente. De opvatting is dat zebrapaden de suggestie wekken dat het de enige plek is voor voetgangers om over te steken. Daarmee worden op de verdere trajecten door automobilisten geen overstekers meer verwacht. De charme van Shared Space is juist dat voetgangers overal oversteken en daarmee de automobilist oplettender wordt. Desondanks heeft de gemeente destijds toch drie zebrapaden aangelegd op verzoek van burgers.

Daphne de Haan zegt dat er zich desondanks vaak vervelende en gevaarlijke situaties voordoen. Daarom vindt zij dat er ter hoogte van de apotheek (ten zuiden van de Kerkstraat) nog een zebra gewenst is en als het kan ook nog één ter hoogte van Molenkamp schoenmode.

