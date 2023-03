Help Siri uit Haren aan een rolstoelbus

Door: Redactie

Ze is nog zo klein, Siri (6) uit Haren. Waarom moest haar dit overkomen? Ze heeft het TBCK-syndroom, samen met slechts honderd kinderen over de hele wereld.

De gevolgen zijn ernstig: het meisje heeft een te lage spierspanning, epileptische aanvallen en een verstandelijke beperking. Haar ouders Nynke Folkertsma en Roeland Bartelds omringen hun dochtertje met liefde en aandacht. Maar ook met de dagelijkse zorg die letterlijk steeds zwaarder wordt. Siri kan niet zelfstandig ademen en is gebonden aan een rolstoel. Een groot deel van haar tijd verblijft ze in het UMCG.

Doneeractie

Haar ouders zouden hun laatste tientje nog willen geven om het leven van hun kind dragelijk te maken en dat doen ze letterlijk. Om die reden ligt er nu een financiële uitdaging, want er moet een rolstoelbus komen. Maike Simon, vriendin van het gezin, heeft daarom een doneeractie op touw gezet. Die moet in de eerste plaats budget opleveren om een rolstoelbus te kunnen kopen. Nynke: “Ik vond het eerst doodeng, een doneeractie voor ons. Er zijn toch zo veel mensen die het moeilijk hebben. Maar nu vind ik het geweldig, want het levert zoveel hartverwarmende reacties op van mensen. Al die lieve woorden doen ons zo goed.”

Maike Simon roept lezers op om een bijdrage te leveren aan het levensgeluk van dit kleine meisje, wier leven een strijd is. Er is een website waar u direct kunt doneren. Er is al meer dan 12.000 euro binnen.

https://www.doneeractie.nl/ademruimte-voor-siri-en-haar-lieve-familie/-74644