Herdenking 4 mei 2022 in Haren (programma)

Door: Redactie

Programma 4 Mei Herdenking 2022 te Haren.

14.00 uur Korte herdenkingsplechtigheid bij het monument aan de Oosterbroekweg te Glimmen voor de herdenking van Anda Kerkhoven, Dini Aikema en Gerrit Boekhoven

14.30 uur Korte herdenkingsplechtigheid Verzamelen in Appelbergen voor de herdenking bij het oorlogsmonument in Appelbergen.

15.00 uur Korte herdenkingsplechtigheid op de Hervormde Begraafplaats aan de Kerkstraat te Haren voor de herdenking bij het graf van de heer Venema

15.15 uur Korte herdenkingsplechtigheid nabij voorplein NS-station Haren (westzijde) bij joodse oorlogsmarkering,

18.30 uur Herdenkingsplechtigheid op de begraafplaats ‘Eshof’ aan de Rijksstraatweg 290 in Haren. Start ronde met bloemlegging op de graven van de gevallenen, bij de ingang van de begraafplaats aan de Rijksstraatweg.

19.40 uur Aanvang herdenking op het voorplein van de Dorpskerk

– korte toespraak

– voordracht gedichten

– 2 minuten stilte

– Spelen Wilhelmus door Harmonie ‘67

– kranslegging

Aansluitend omstreeks 20.30 uur, herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk met m.m.v. Harmonie ‘67 Vanaf 19.40 tot 21.15 uur is de herdenkingsplechtigheid ook te beluisteren via het internet. https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21936

Een dag eerder worden slachtoffers van de April-Meistaking 1943 herdacht. Op 3 mei 2022 om 13.50 uur vanaf het paviljoen Appèlbergen in Glimmen met een Stille Tocht naar het Monument. De April-Meistaking in 1943 was in Nederland de tweede grote staking tegen het wrede optreden van de Duitse bezetters. Ieder jaar herdenken wij op 3 mei alle slachtoffers uit de drie Noordelijke Provincies en met name de 34 vermoorde slachtoffers die in het gebied van de Appèlbergen in Glimmen in massagraven zijn gedumpt.