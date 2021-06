Herinneringen van een buikdanseres in Haren nu in een boek

Door: Redactie

Sinds de jaren 80 was buikdanseres Samiera een begrip in Haren en omstreken. Ze werkte met brandende fakkels en levende slangen en als zij optrad kon het feest niet meer stuk. Ze reisde enige tijd langs podia met de Revue Showpalet van Dansorkest Thèrése Germain, waarvan de naamgever in Haren woonde. Samiera is nu met pensioen en heeft haar avonturen opgeschreven in een boek, dat bij Boomker in Haren te koop is.

Achter de exotische naam Samiera gaat de 70-jarige Carla Goos schuil, die in 1980 een grapje uithaalde door op de bruiloft van haar broer als buikdanseres op te treden. Haar toenmalige man liet zich gewillig de rol van fakir opdringen en die avond werd het begin van haar carrière.



Levende slangen

Ze was zo enthousiast dat ze zich inschreef voor een cursus buikdansen en zo werd ‘Samiera’ geboren. “Entertainment intrigeerde me enorm”, zegt ze. “Als ik gekke dingen deed gingen de mensen lachen en hadden plezier. Dat vond ik fantastisch.” De artieste (in Appingedam geboren in een streng gereformeerd gezin) breidde haar dansact uit met vuurspuwen en dansen met levende slangen. “Die slangen had ik thuis en ik fokte ratten om ze te kunnen voeren”, herinnert ze zich. “Slangen laten zich niet temmen, maar je kunt ze wel laten wennen aan drukte. Als ik een nieuwe slang had nam ik die mee op visite en ik hing ze om mijn nek als ik stond af te wassen. De slangen waren altijd een groot succes in mijn show.” Tekst gaat verder onder de foto.

Kale mannen

De act van Samiera werd wereldberoemd in onze regio. Ze was altijd te porren voor grappen en heel wat mannen (ook in Haren) zullen zich herinneren hoe zij voor hen kwam staan met een verleidelijke dans. “En bij kale mannen liet ik de brandende fakkel over hun hoofd gaan en dat vonden mensen schitterend. Steevast begonnen hun echtgenotes te gillen als de laatste haartjes verschroeiden, haha.”

Haren

Wat is haar band met Haren? Ze woont in Groningen-Zuid. Samiera: “Vooral in Haren trad ik vaak op bij de mensen thuis. Het ging dan altijd om een surprise-act voor de verjaardag van de heer des huizes. ‘Wat zullen we hem geven? We geven hem een optreden van een buikdanseres, was dan de oplossing!’ Tientallen mannelijke Harenaars hebben met een buikdanssjaaltje om de heupen en een slang om de nek gebuikdanst op hun eigen verjaardagsfeest. Daarnaast gaf ik regelmatig kinderfeestjes in Haren en een workshop kinderbuikdansen inclusief fotoshoot met slang.”

Biografie

In 2016 hing zij haar danskleding letterlijk aan de wilgen in een parkje in Groningen. Het publiek stelde steeds vaker kritische vragen over het gebruik van dieren en het werd lastiger om geschikte slangen aan te schaffen. Ze treedt nog steeds op als waarzegster, maar in haar hoofd zitten toch nog veel herinneringen aan Samiera. Daarom heeft zij die nu vastgelegd in een boek, dat de lezer inwijdt in de wereld van…Samiera.

foto bovenaan: Samiera in actie…

