Herkent u hem?

Door: Redactie

Per dag stopt pakketbezorger Dominique Hadderingh bij ongeveer 200 adressen in de Harense wijk Oosterhaar. Dat zijn dus 1000 stops per week. Aan die kant van het spoor is deze pakketbezorger dus wereldberoemd, maar dat heeft vooral te maken met de manier waarop hij zijn werk doet: positief, met een lach en altijd bereid om een praatje aan te knopen. Ieder pakket voorziet hij als het ware van een zonnestraaltje en dat wordt gewaardeerd. Wie is deze opvallende verschijning?

In Haren de Krant, die deze week verschijnt leert u deze grote bekende onbekende beter kennen.

De krant wordt verspreid van 17-24 november.