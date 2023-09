Het Clockhuys Plein opent op 6 oktober

Nieuws:

Door: Redactie

Op 6 oktober organiseert het inwonersinitiatief het Clockhuys Plein een feestelijke opening waarvoor alle oudere inwoners van Haren en omliggende dorpen van harte uitgenodigd zijn om kennis te maken met alles dat het Clockhuys Plein te bieden heeft.

Over het Clockhuys Plein

Het Clockhuys Plein is een plein voor bijeenkomsten en activiteiten voor ouderen van 50+ in Haren en omgeving. Het is een initiatief van inwoners zélf. Bij het Clockhuys Plein kunt u nieuwe contacten leggen, oude bekenden tegenkomen, deelnemen aan tal van bijeenkomsten óf zelf met ideeën komen. Maak eens een praatje met de coördinator Saskia

Kleiverda, of met één van de vrijwilligers!

De opening

Inge Jongman, wethouder Zorg & Welzijn van de gemeente Groningen, opent formeel het initiatief en Gerjan Navis, emeritus-hoogleraar leefstijlgeneeskunde, geeft een inkijkje op wat écht helpt om vitaal oud te worden. Daarnaast is voorzitter Jos Verkuyl, geriater bij het Martini Ziekenhuis, aan het woord over het belang van een initiatief als het Clockhuys Plein.

Er is een proeverij van de leuke activiteiten die het Clockhuys Plein aanbiedt. Zo kunt u meedoen aan verkorte versies van Dansen op Recept, Meezing café en gaan we creatief aan de slag. Het is niet belangrijk hoe mobiel of creatief u bent, gezelligheid staat voorop. Programma van 13-16 uur. Kijk op www.clockhuysplein.nl,