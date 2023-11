Hoe is het met Egon en Imma Russo?

Nieuws:

Door: Redactie

In het najaar van 2021 sloten Egon en Imma Russo hun Italiaanse kledingwinkel aan het Raadhuisplein in Haren om de wijde wereld in te gaan. Ze wilden in Cambodja een nieuwe start maken als aardappeltelers en frietmakers. Hoe is het nu met ze?

Het is anders gelopen en daar draait het ondernemerspaar de hand niet voor om. In onze krant stond in 2021: Rijst vormt in Cambodja het hoofdmenu, maar volgens Egon wordt er wel nagedacht over de introductie van aardappelproducten. “Rijstteelt vraagt namelijk heel veel water. Ze staan open voor aardappelen en daar willen we op inspelen. We gaan Friese aardappelteelt naar Cambodja brengen en proberen een aantal frietcafés op te zetten. Het land heeft een grote snackcultuur, dus dat moet lukken. Maar er zijn wel hobbels. Aardappelen moeten op rond de 7 graden worden bewaard en er zijn niet veel koelhuizen.” Imma relativeert: “Als het ons niet lukt vinden we wel een andere manier om onze boterham te verdienen. We zijn ondernemend genoeg.”

Rotan

In die laatste zin zit hun kracht. Ze zijn heel wat anders gaan doen. Ze kwamen in de stad Siem Reap een rotanvlechter tegen en waren onder de indruk van de producten die van rotan werden gemaakt: mandjes, dienbladen, schalen. Ze zagen hoe tasjes werden gemaakt van inheens gras en borden van bamboe. Er ging een wereld voor ze open en ze verlegden hun focus van de frietcultuur naar kunstnijverheid. Zoals zij vroeger kleding lieten maken in Italiaans naaiateliers, zo lieten ze in Cambodja in thuisateliers rotan- en bamboe producten maken, waarmee 120 vrouwen werk hadden. Ze zetten een productielijn op en legden contact met een oude bekende in Assen: Girbe Drenth, directeur van Tuinland. Die sloeg ook aan op de producten.

Zo kon het gebeuren dat Egon en Imma weer even in Nederland wonen en dat zij, met vallen en opstaan, een serie producten uit Cambodja importeren. En dat Tuinland die in haar assortiment heeft opgenomen. In september stond er een groot artikel over hen in Dagblad van het Noorden, dat ons inspireerde voor deze update.