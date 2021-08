“Hoe kwam mijn grootvader om het leven in Haren?”

Door: Redactie

Tia de Smit is kleindochter van Izaak de Smit (1893-1945), van beroep koopman. Hij was lid van de NSB, de volksbeweging die zich in de jaren 30 ontwikkelde als supporter van het nazibewind. Wie in de oorlog NSB-er was, die was een landverrader.

De Smit was NSB-er en om onbekende redenen kwam hij met zijn vrouw in 1945 in Haren terecht. Hun dochter van 18 jaar (met een verstandelijke beperking) was bij hen. Hij werd ambtenaar bij de gemeente Haren, waar een NSB-burgemeester (de Waard) aan het roer stond. Na de bevrijding in april 1945 werden ongeveer vijftien ambtenaren uit hun functies gezet wegens sympathie voor de Duitsers en/of de NSB. Onder hen de burgemeester, het schoolhoofd te Glimmen en een politieman. Het waren de weken van vergelding en De Smit werd samen met andere NSB-ers gevangen gezet in het voormalig blindeninstituut aan de Rijksstraatweg 286 in Haren. Daar zit nu Visio van Heukelom. Zie foto’s boven en onder.

Waardoor stierf hij?

Tijdens deze gevangenschap is er volgens kleindochter Tia iets fout gegaan. Veel weet ze er niet van, want haar ouders zwegen over de oorlogsjaren. Toch werd haar als kind verteld dat Izaak de Smit op 14 juni 1945 een afschuwelijke dood is gestorven. Als gevangene moest hij op het land werken en toen hij door vergiftiging (opzettelijk?) doodziek werd bleef adequate medische hulp uit (uit vergelding?). Onderzoek heeft volgens Tia de Smit uitgewezen dat hij was blijven leven als hij door een arts was behandeld.

Oproep

In het kader van familieonderzoek wil zij meer weten over het einde van haar grootvader. Contact met de archieven van het UMCG leverde niets op. Maar op oude documenten van de Gemeente Groningen las zij over het “verlof tot begraven van een lijk”. Daar stond bij: “Het lijk mag naar het AZG vervoerd worden voor obductie”. Hieruit concludeert zij dat er lijkschouwing is gedaan en het rapport daarvan heeft zij nergens aangetroffen.



Wie meer weet over de gebeurtenissen van Izaak de Smit, wordt verzocht een mail te sturen aan Tia de Smit: tadesmit@gmail.com