Hoe Paul Heikens de bakens verzette

Door: Redactie

Als ondernemer moet je tegenslagen kunnen incasseren. Als je valt moet je weer opstaan en verder gaan. Paul Heikens uit Haren weet er alles van. De laatste keer dat hij in deze krant stond was in de (toen) pas geopende Herbergh die twee maanden na de opening door corona weer dicht moest. Na de corona-ellende herpakte hij zich en is nu weer ‘aan de bak’: met een bijzonder concept.

Crisis

Voordat we het gaan hebben over zijn nieuwe bedrijf moeten we nog wel even terugkijken op de jaren die achter ons liggen. Wat is er met hem gebeurd? Even resumeren: Heikens had een goedlopende uitgeverij van glossy’s, maar kon deze in 2020 niet langer rendabel krijgen. Het bedrijf met zeven mensen ging in april 2020 failliet. Juist in die tijd was hij ook horeca ondernemer geworden en had Restaurant De Herbergh in Haren overgenomen. Dat avontuur eindigde later in 2020: “We waren nog maar pas open toen de coronacrisis begon. Heropenen na de tweede lockdown had geen zin meer, want onze omzet was na de eerste lockdown al 70% teruggevallen. Er waren genoeg mensen die me financieel wilden steunen door te investeren, maar ik zag heropenen niet meer zitten.”

Wat is Paul Heikens gaan doen? Het heeft alles te maken met brownies. Lees het verhaal in Haren de Krant, die wordt verspreid van 21-28 september. U kunt ook exemplaren ophalen bij Total Winterwerp, Boomker en TinQ aan de Kerklaan (tegenover de Hortus).