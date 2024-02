In mei start nieuwbouw aan Molenkampsteeg; zo ziet het er straks uit

Door: Redactie

Vandaag ondertekenden Esther Borstlap (directeur Woonborg, rechts op de foto) en Joop Meijer van Bouwbedrijf C. Tadema de aannemingsovereenkomst voor de bouw van vier woningen aan de Molenkampsteeg 16 t/m 22 in Haren.

De woningen die er stonden, zijn begin 2023 gesloopt. De bouw start in mei. Als alles volgens planning verloopt, worden de woningen begin 2025 opgeleverd. Het ontwerp van de woningen is gebaseerd op de bestaande architectuur in de straat. Woonborg heeft intensief overleg gehad met de bewoners van de gesloopte woningen. Sloop/nieuwbouw had de voorkeur van de corporatie ten opzichte van renovatie. Met nieuwbouw kan Woonborg betere woningen realiseren die voldoen aan alle kwaliteitseisen, aldus een verklaring van de organisatie.