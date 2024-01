Door: Redactie

In de omgeving van de wijk Harenerholt (Ijzerhof) en Oude Brinkweg in Haren hebben in de nacht van zondag op maandag inbraken in auto’s plaatsgevonden.

De politie meldt dat vooral BMW’s doelwit waren van de autokrakers. Er werden onderdelen uit o.a. dashboards gestolen. Wie heeft deze nacht iets gezien wat verband kan houden met deze inbraken? Bel de politie 0900-8844.