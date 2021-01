Nieuws:

Door: Redactie

Zaterdagavond rond 23.30u zijn een of twee inbrekers betrapt in winkelcentrum De Brinken in Haren.

De politie probeerde snel de uitgangen af te sluiten, maar het is nog niet gelukt de indringer(s) te vinden.

Een politiehond bracht naar verluidt nog geen uitkomst.