Inbreng- en Verkoopexpositie in de Groenenberg 5 maart – 20 april 2024

Vanaf maart is er een leuk concept te bewonderen in Glimmen. Als u er over denkt om één (of meerdere) beeldende kunstwerk(en) aan te bieden voor de Inbreng- en Verkoopexpositie in De Groenenberg, dan vindt u hieronder de spelregels. Het kan zowel om schilderijen als om (kleine) beelden, sieraden of andere plastieken gaan, die u ooit hebt gekocht of gekregen. Dus niet om het werk dat u zelf hebt gemaakt.

Spelregels:

U meldt elk kunstwerk per mail aan, uiterlijk 1 februari 2024. De mail naar CieExpositiesCRH@gmail.com bevat dan de volgende gegevens:

-foto van het werk

-de titel

-de kunstenaar

-materiaal waar het van gemaakt is

-de afmetingen van het werk

-de prijs die u er voor wilt hebben

-uw naam en uw e-mailadres.

Selectie van de aangeboden werken is van 1 t/m 15 februari. U krijgt uiterlijk 15 februari persoonlijk bericht per mail over de acceptatie van het werk.

Zaterdag 2 maart en zondag 3 maart: inbreng tussen 11 en 13 uur.

Dinsdag 5 maart begint de Commissie Exposities met het inrichten; er kan dan eventueel ook nog werk dat geaccepteerd is, ingebracht worden tussen 10 en 12 uur.

Bij de inbreng tekent u ook een contract (omtrent de nadere spelregels (b.v. * het kunstwerk blijft hangen /staan gedurende de expositie, ook als er een koper voor is * we rekenen 20% courtage, bestemd voor een goed doel (i.c. Zorgboerderij De Mikkelhorst) * de koop/verkoop wordt door de betrokkenen zelf geregeld, nadat de verkoper door de Cie Exposities is bericht over de belangstellende koper, etc.)

Als het kunstwerk tijdens de expositieperiode niet verkocht wordt, kunt u het beschikbaar stellen voor een (eventuele) veiling die dan op zaterdagmiddag 20 april zal plaatsvinden in De Groenenberg. (Daarbij kunt u een minimumprijs aangeven.) Ook voor de verkoop tijdens de veiling wordt een courtage van 20% berekend, bestemd voor het goede doel. Maar u mag natuurlijk ook de hele opbrengst schenken!

Als het werk niet in de expositieperiode verkocht is, en niet in de veiling wordt opgenomen, dient u het werk weer op te halen op zaterdag 20 april. Ook als u iets gekocht heeft, kunt u het die zaterdag meenemen.