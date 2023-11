Ingezonden artikel: 4 buurtpreventie tips

Door: Sales

Het is belangrijk om veilig te kunnen leven in je straat en buurt. Buurtpreventie kan hierbij helpen: dit is door bewoners georganiseerde controle op onregelmatigheden in een woonwijk of buurt. Het klinkt misschien ingewikkelder dan het is. Hoe vergroot je de veiligheid in je buurt? Lees verder voor tips.

Contact met de buren

Om buurtpreventie mogelijk te maken, is het allereerst belangrijk om goed contact te hebben met de buren. Zorgen voor veiligheid doe je namelijk samen, niet alleen. De een kan iets wel opvallen, wat de ander net mist, als het aankomt op inbraak bijvoorbeeld. Hoe meer buren opletten, hoe beter het gaat met de veiligheid. Richt samen een groepsapp op, om contact te hebben over de gebeurtenissen in de straat of buurt. Dit kan via WhatsApp of via speciale veiligheidsapps. Het is handig om dit op je telefoon bij te kunnen houden, want dit toestel heb je altijd bij de hand. Gebruik bijvoorbeeld je iPhone ervoor, met daarbij een iPhone 15 hoesje. Je kunt de buurtapp voor allerlei besprekingen gebruiken, maar er kan ook een regel zijn om de app alleen te gebruiken in geval van nood. Het draait trouwens niet alleen om het oprichten van de appgroep, maar ook in het verlengde om goed contact houden met de buren. Leer de buren persoonlijk kennen. Organiseer buurtbijeenkomsten, barbecues of andere sociale evenementen om de band te versterken. Waarom dit zo belangrijk is? Hoe beter je je buren kent, hoe waarschijnlijker het is dat je elkaar helpt en samenwerkt aan een veilige buurt. Het gaat immers om een vertrouwensband: dit vormt de basis bij buurtpreventie.

Herken gevaren

Het is verstandig om gevaren te herkennen. Lees je hierover in: er zijn zelfs online trainingen over te vinden. Niet elke onveilige situatie valt namelijk direct op. Zo trappen steeds meer mensen in een zogenoemde babbeltruc, waarbij onbekenden aanbellen en met een smoes je woning proberen binnen te komen. Laat dus niet zomaar iemand binnen, behalve als je een afspraak hebt staan met bijvoorbeeld bouwpersoneel, thuiszorg of installateurs. Ook online zijn er gevaren. Dit noemen we cybercrime. Deel je kennis hierover ook weer met de buren, of vraag juist aan de buren wat zij hierover weten. Samen staan jij en je buren sterker.

Straatinrichting

Kijk goed naar de inrichting van de straat, optioneel in overleg met de gemeente. Is het bijvoorbeeld een hele donkere straat? Dan kan het helpen om meer verlichting te plaatsen. Misschien zijn er extra lantaarnpalen nodig, of kunnen jij en de buren meer licht bij de eigen woningen installeren. In de voortuin of aan buitenmuur bijvoorbeeld, idealiter met een bewegingssensor erop. Je kunt speciale borden ophangen in de wijk, die aantonen dat er sprake is van actieve buurtpreventie in de straten. Ook cameratoezicht draagt bij aan veiligheid. Dit kan op de openbare straat via de gemeente, maar ook bij de voordeur: er zijn steeds meer slimme deurbellen te vinden met daarin een camera. Handig als de postbode langskomt, maar tegelijkertijd draagt zo’n deurbel bij aan de veiligheid in de buurt. Zeker als meerdere buren zo’n camera installeren: dit kun je onderling bespreken. Het kan werken als bewijsmateriaal, maar werkt ook preventief. Criminelen zijn minder geneigd om een buurt met zichtbare beveiligingscamera’s uit te kiezen.

Hulp van de politie

Neem niet zomaar het heft in eigen handen, alleen of met de buren. Onveilige situaties zijn namelijk nog altijd bedoeld voor de politie om op te lossen. Bel daarom de politie op als er iets aan de hand lijkt te zijn. Dat niet alleen, de politie kan ook preventief helpen bij buurtpreventie. Contacteer de lokale politieafdeling en informeer jezelf over buurtpreventieprogramma’s en middelen die beschikbaar zijn. Vaak zijn er tips, richtlijnen of trainingen te vinden. Het kost dan misschien wat tijd en moeite om deze stappen te ondernemen, maar dit kan het zeker waard zijn.

Door samen te werken met de buren, is het mogelijk om een prettiger en veiliger leven te leiden in eigen buurt. Pas de bovenstaande buurtpreventie tips toe, of het nu gaat om acute situaties of preventieve maatregelen.