Ingezonden artikel: AI, van Digitale Butler tot Fraudepreventie.

Door: Sales

Technische vooruitgang is tegenwoordig niet meer te stoppen. Een van de meest spannende innovaties is kunstmatige intelligentie (AI). AI zorgt ervoor dat er in diverse sectoren veranderingen plaatsvinden. Dit artikel gaat over de digitale versnelling die AI teweegbrengt in onze non-stop veranderende samenleving.

AI als Gids voor de toekomst

AI is op veel verschillende plekken terug te vinden, zeker op plekken waar een patroon kan worden herkend. Denk maar eens aan de op maat gemaakte chatbots die je eerste vragen proberen te beantwoorden als je ergens hulp nodig hebt. Zo probeert de AI chatbot je vraag te beantwoorden en als dat niet lukt weet hij je naar de juiste medewerker door te verwijzen. Dat werkt voor de bedrijven vaak effectiever en zorgt ervoor dat er minder mensen nodig zijn om de chats te beantwoorden. Het kan de interactie met echte mensen echter nog niet volledig vervangen. Niet iedereen kan zo’n interactie met een chatbot waarderen, daarom zijn er gelukkig ook live chats zonder chatbots, zoals bij bijvoorbeeld online casino’s.

AI-algoritmes analyseren profielen en geschiedenis van internetgebruikers en identificeren gedragspatronen. Daar worden dan genereerde gebruikersvoorkeuren van gemaakt. Soms slaan ze daarbij de plank volledig mis, maar met voortdurende updates en feedback verbetert de nauwkeurigheid op de lange termijn.

AI en de Zoekende Zusters

AI kan een cruciale rol spelen in de gezondheidszorg. AI, zoals eerder beschreven, presteert AI beter in patroonherkenning en kan daarom van belang zijn in onderzoeken naar nieuwe wereld epidemieën, onderzoek naar kanker, dementie én ga zo maar door. Door AI aan de gezondheidszorg te linken kun je efficiënter te werk gaan. Ook hier werkt het alleen als het samenwerkt met menselijke intelligentie, want AI schiet nog te kort in flexibiliteit, verantwoordelijkheid en menselijk verstand. Het zal voor een dokter dus met behulp van AI makkelijker zijn om een diagnose te stellen, maar we kunnen er (nog) niet op vertrouwen dat AI zelf de diagnose kan stellen.

De Chatbots van de Financiële Wereld

AI maakt innovatie mogelijk in de financiële wereld. Het is in staat met een enorme snelheid data te onderzoeken. De financiële wereld maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om databestanden of klantprofielen te controleren, wat kan leiden tot betere besluitvorming en klantensupport. AI wordt gebruikt om routinetaken te automatiseren, zodat er meer tijd over is voor andere zaken.

AI is perfect voor fraude detectie. Vele bedrijven maken er gebruik van zodat eventuele fraude snel ontdekt wordt, voordat er echte schade volgt. Denk bijvoorbeeld aan de wereld van het online gokken, waar patronen kunnen worden herkend om witwassen te voorkomen.



Tenslotte

AI is dus onmisbaar, mits het samenwerkt met de mens. AI is de drijvende kracht achter vele sectoren en maakt een ware revolutie door. We kunnen dan ook niet wachten om te ontdekken waar deze reis ons heen zal brengen.