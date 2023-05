Ingezonden artikel: De mooiste natuurrijke landen om deze zomer op vakantie te gaan

Door: Redactie

Ben jij een echte natuurliefhebber en ben je op zoek naar de ultieme vakantie in een land met spectaculaire natuur? Dan zijn er een hoop opties om uit te kiezen.

Hoewel het steeds drukker wordt op onze aardbol en het steeds lastiger is om nog ongerepte natuurlocaties te vinden, zullen de onderstaande landen je absoluut omver blazen als het gaat om hun natuurlijke en uitgestrekte schoonheid.

Canada

Canada is een land van adembenemend natuurschoon; van de torenhoge Rocky Mountains tot de ongerepte meren en bossen van Ontario en Quebec. Tijdens een rondreis Canada liggen de meest oogverblindende natuurlijke locaties voor het oprapen.

Bezoek onder andere het Banff National Park, de Canadese Rockies en de prachtige Niagara Falls. Canada is bovendien de thuisbasis van een grote verscheidenheid aan wilde dieren, waaronder beren, elanden en wolven.

Noorwegen

Ook in Europa is het niet onmogelijk om plekken te vinden waar de natuur nog overheerst. Noorwegen bijvoorbeeld, is een land met dramatische fjorden, torenhoge bergen en een ruige kustlijn.

Je kunt hier de prachtige natuurlijke landschappen van de fjorden verkennen, waaronder het Geirangerfjord en het Hardangerfjord, evenals de magische afgelegen Lofoten-eilanden. Er is in Noorwegen nog genoeg ruimte om optimaal te genieten van wat moeder natuur te bieden heeft.

Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland is het land van ruige kusten, besneeuwde bergen en ongerepte bossen. Het is even vliegen, maar dan heb je ook wat! In Nieuw-Zeeland kun je als natuurliefhebber de prachtige landschappen van Milford Sound, Mount Cook en Abel Tasman National Park verkennen.

Daarnaast herbergt het land unieke wilde dieren, waaronder de kiwi en de bedreigde kakapo papegaai.

Costa Rica

Het Latijns-Amerikaanse Costa Rica is een land van weelderige regenwouden, prachtige stranden en diverse wilde dieren. Onder andere het Monteverde Cloud Forest Reserve, het Arenal Volcano National Park en de stranden van het Manuel Antonio National Park zijn ware parels.

Ben je op zoek naar een land met een interessante cultuur, een heerlijk klimaat én ongerepte gebieden? Dan ben je hier op de goede plek. Bovendien is reizen met kinderen door Costa Rica ook een feestje.

IJsland

Op slechts een paar uur vliegen van Nederland kun je in IJsland echt je hart ophalen als natuurfanaat. Bekend als het land van dramatische gletsjers, vulkanen en ruige kustlijnen, biedt IJsland de meest verbluffende landschappen, die je op een andere planeet doen wanen.

Verken onder andere de prachtige natuurlijke landschappen van de Golden Circle, de Vatnajokull-gletsjer en de Jokulsarlon-gletsjerlagune en laat je betoveren door de magie.

Zoals je ziet zijn er nog steeds genoeg plekken met indrukwekkende landschappen en een gevarieerde natuur. Van de fjorden van Noorwegen tot de regenwouden van Costa Rica: bovenstaande natuurrijke landen bieden je de kans om een aantal van de mooiste en meest ontzagwekkende natuurlandschappen ter wereld te verkennen!