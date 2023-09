Ingezonden artikel: Hackers gebruiken nieuwe techniek om smartphones bij publieke wifi spots te hacken

Door: Sales

Het is in Amerika de afgelopen maanden een hot-topic, namelijk ‘wifi jacking’. Bij dit fenomeen wordt een openbaar wifi-netwerk nagebootst. Zodra een gebruiker verbinding maakt met dit wifi-netwerk, begint de ellende. Door een antenne op de mobiele apparaten van de gebruikers te richten, kan er gevoelige informatie gekopieerd worden. Dit kan vervolgens tegen de mensen gebruikt worden. Het is mogelijk om jezelf hiertegen te beschermen en in dit artikel bespreken we hoe je dat doet!

Gebruik geen openbare wifi

De belangrijke en misschien wel gemakkelijkste manier om niet ten prooi te vallen aan deze hackers is door helemaal geen openbare wifi hotspots te gebruiken. Hierdoor kunnen de hackers namelijk ook geen verbinding krijgen met je telefoon, aangezien dit altijd gebeurt via het openbare wifi-netwerk. Blijf je weg van deze netwerken, dan ben je automatisch beschermd. Toch weten we ook dat dit voor lang niet iedereen haalbaar is.

Een VPN gebruiken

Je kunt er daarom ook voor kiezen om een VPN te gebruiken. Met een VPN wordt allereerst je IP-adres verborgen, waardoor je een stuk anoniemer over het internet kunt surfen. Het dataverkeer van en naar je mobiele telefoon wordt daarnaast nog versleuteld, waardoor de hackers de gegevens die je verzendt en ontvangt niet meer kunnen onderscheppen.

HTTPS websites

Daarnaast is het advies om alleen HTTPS netwerken te gebruiken. Het is een manier die bij websites gebruikt wordt om de website beter te beveiligen, bijvoorbeeld door middel van coderingen. Je kunt deze websites ook herkennen aan het slotje dat voor het webadres staat. Hierdoor is de kans groter dat je te maken hebt met een veilige website.

Gebruik twee-staps verificatie

Kies er ook voor om twee-staps verificatie te gebruiken op je accounts. Doe je dit namelijk niet en worden je wachtwoorden onderschept, dan kunnen de hackers ook direct in je mobiele telefoon. Gebruik je twee-staps verificatie, dan hebben de hackers altijd je mobiele telefoon nodig om in je account te komen. Hierdoor ben je een stuk veiliger.

Netwerk controleren

Controleer altijd het netwerk waarmee je verbinding wilt maken, bijvoorbeeld door de naam goed te checken. Weet je het niet zeker, dan kun je altijd een medewerker vragen of je verbinding maakt met het juiste netwerk. Zo weet je zeker dat je een stuk veiliger over het internet surft.

Antivirussoftware

En tot slot zouden we nog adviseren om antivirus software te gebruiken. Dit is software die in sommige gevallen gratis te downloaden is, terwijl je in andere gevallen ook moet betalen. Kies je voor de betaalde versie, dan ligt de bescherming wel wat hoger. Daarnaast kun je in dat geval vaak ook meer functies gebruiken.

We zouden dus alleen adviseren om openbare wifi-netwerken te gebruiken als je van de bovenstaande veiligheidsmaatregelen gebruik kunt maken. Kan dat niet, dan is het advies om over te schakelen op 4G of 5G. Hierbij is de kans op veilig internetgebruik een stuk groter.