Ingezonden artikel: Inbraakpreventie: zo pak je het aan!

Als trotse eigenaar van een mooi huis ben je waarschijnlijk ontzettend zuinig op jouw optrekje. Helaas willen inbrekers nog wel eens roet in het eten gooien. Inbraak in jouw huis is om meerdere redenen ontzettend vervelend. Ten eerste is er vaak schade aan je huis en ben je je mooie spullen kwijt. Daarnaast kan het ook een flinke aanslag zijn op je gevoel van veiligheid wanneer mensen zomaar je huis binnenkomen. Gelukkig zijn er manieren om inbraak te voorkomen. Bijvoorbeeld met een mooi hek om je tuin van www.thibohekwerk.nl. We vertellen je er in dit artikel alles over.

Hoe zit het met de inbraak bij ons in de buurt?

De politie houdt op nationaal niveau per gemeente bij waar en wanneer er is ingebroken of waar en wanneer er gepoogd is tot inbreken. Het aantal inbraken of inbraakpogingen in de gemeente Haren valt mee. Het gaat hier om ongeveer één tot vijf pogingen per maand. Maar Haren staat wel bekend om de mooie huizen en je zal maar net de pechvogel zijn wiens dure inboedel wordt meegenomen. Het is daarom verstandig om je huis goed te beschermen tegen mogelijke inbraak.

Hekwerk

Hekwerk is een uitstekende manier om je huis te beschermen tegen inbraak. Dat hoeft echt geen enorm gevangenis hek met scherpe punten op de bovenkant te zijn. Een hek waar een inbreker actief overheen zou moeten klimmen zorgt al voor een mentale barrière om bij jou in huis in te breken. Het kost simpelweg te veel moeite. Daarnaast kan een hek om je tuin er ook nog eens heel stijlvol uitzien. Er zijn verschillende systemen om naar binnen te komen. De ouderwetse manier is met een sleutel, maar tegenwoordig hebben veel poortsystemen een code of zelfs gezichtsherkenning.

Goed hang-en-sluitwerk

Daarnaast is het ontzettend belangrijk dat je goed hang-en-sluitwerk op je deur hangt. Misschien neemt de inbreker wel de moeite om bij jou over het hek te klimmen en dan ben je alsnog de pineut. Je deur zit misschien op slot, maar veel inbrekers hebben handige trucjes om dat slot te forceren. Ga daarom voor speciaal veiligheidsbeslag dat het voor inbrekers moeilijker maakt om jouw slot te forceren op de standaard manier. Het is bij veiligheidsbeslag onmogelijk om de cilinder van het slot kapot te trekken. Slimme jongen die dan nog binnenkomt.

Alarminstallatie

Mocht het ondanks het hek om jouw huis en het juiste hang- en sluitwerk de inbreker alsnog lukken om bij jou binnen te dringen, dan kun je hem met een alarm overvallen. De meeste inbrekers zullen van een alarm direct op de vlucht slaan. Een alarmsysteem in huis is misschien wel de meest effectieve manier om inbrekers tegen te gaan. Je kunt jouw alarm bedienen met een code die alleen jij en de mensen die bij jou in huis wonen kennen. Kortom: als jij je huis wil beschermen tegen inbraak zijn er een hoop dingen die je kunt doen. Denk aan het installeren van een hek, veiligheidsbeslag en natuurlijk een alarm.